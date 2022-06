Pogoda w środę 8 czerwca nadal nie będzie rozpieszczać. "Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady i burze, w których trakcie ponownie może wystąpić grad i intensywne opady deszczu do 25 mm. W środę na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce raczej bez opadów. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h" - czytamy w komunikacie wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na dziś - środa 8 czerwca. W większości kraju 22 stopnie Celsjusza

Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej maksymalna temperatura powietrza w środę w Polsce wyniesie 26 stopni Celsjusza m.in. w Gorzowie Wielkopolskim i Rzeszowie. Zaledwie jedną kreskę mniej odczują mieszkańcy: Białegostoku, Zielonej Góry, Poznania. W Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach, Opolu, Łodzi, Warszawie termometr wskaże 22 stopnie, natomiast w Krakowie najmniejszą wartość, bo jedynie 19 stopni Celsjusza.

Pogoda 8.06.2022 Gazeta.pl

Pogoda. W kolejnych dniach również burzowo

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, na wschodzie Polski burze mogą utrzymać się co najmniej do piątku - wynika z prognozy zagrożeń meteorologicznych IMGW. Jednak warto podkreślić, że pogoda jest dynamiczna, a eksperci na bieżąco wydają alerty. Według synoptyków do weekendu codziennie występować będą burze z gradem, gdzieniegdzie z silniejszymi opadami deszczu. Maksymalna temperatura powietrza do ok. 27 stopni Celsjusza.

W sobotę (11.06) i niedzielę (12.06) nadal będzie pochmurnie i deszczowo, miejscami możliwe kolejne burze - szczególnie na Mazurach i w województwie podkarpackim. Weekend zapowiada się też bardzo ciepło, gdzieniegdzie wręcz upalnie. Na termometrach możemy zobaczyć bowiem nawet 30 kresek, chłodniej na północy - tam do 21 stopni Celsjusza.

