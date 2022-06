Warszawa. Wprowadziła własną "tarczę antyinflacyjną". Kupowała truskawki, płaciła za kapustę

W ciągu tygodnia kobieta pojawiła się w sklepie na warszawskich Bielanach cztery razy. W koszyku z zakupami lądowały truskawki, arbuzy, cebule i papryki, na paragonie pojawiała się jednak wyłącznie... kapusta. W ten sposób postanowiła zaoszczędzić. Taka "tarcza antyinflacyjna" może ją jednak sporo kosztować.

Kobieta oszukiwała przy kasie samoobsługowej. Oszczędziła 25 złotych, grozi jej 5 lat więzienia

Policjanci pojawili się w sklepie przy ulicy Przy Agorze, po tym jak ochroniarz obiektu złapał kobietę na gorącym uczynku. Okazało się, że dokonała kradzieży produktów spożywczych wartych łącznie 38,12 zł. Ochroniarz ustalił też, że kobieta nabijała na kasę samoobsługową zupełnie inne produkty, niż te, które miała w koszyku. Zamiennikiem wszystkich produktów na wagę była na jej rachunku kapusta. Szybko wyszło na jaw, że to jej stała praktyka. 29-latka została zatrzymana.

"Różnica pomiędzy zakupionym towarem a uiszczoną za niego kwotą wyniosła 25,30 zł" - poinformowali policjanci, którzy ukrócili ten proceder. Jak poinformowali, kobietę czekają konsekwencje, ponieważ jej występek jest kwalifikowany jako oszustwo.

Sprawą zajęli się policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. Postawili kobiecie zarzuty wprowadzenia nieprawidłowych wartości do urządzenia skanującego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. To przestępstwo gospodarcze, za które nieuczciwą miłośniczkę warzyw może czekać odsiadka. Obywatelce Ukrainy za oszustwo grozi 5 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.

Pułtusk. Stracił ponad 78 tys. zł. Zakochał się w żołnierce z Syrii

