KE zaakceptowała KPO. Czy to sukces? Czyj? Morawieckiego, PiS, opozycji, KE? [SONDAŻ]

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności - podało 1 czerwca w komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - i dała zielone światło na odblokowanie środków, które mają pomóc gospodarce w czasie kryzysu. Polskie władze wnioskują o ponad 35 miliardów euro z unijnego funduszu (Recovery and Resilience Facility - RRF), z czego prawie 24 miliardy euro to bezzwrotne dotacje, a reszta to preferencyjne pożyczki.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że pierwsza transza pieniędzy może wpłynąć pod koniec wakacji. Wszystko jednak zależy od tzw. kamieni milowych, czyli najważniejszych warunków, które musi spełnić spełnienia Polska. To m.in. likwidacja Izby Dyscyplinarnej (powołanej wbrew obowiązującym w Polsce przepisom), reforma systemu dyscyplinującego sędziów oraz przywrócenie do orzekania już zwolnionych sędziów.

Polacy są podzieleni w ocenie, czy odblokowania Krajowego Planu Odbudowy jest sukcesem, a jeśli tak, to komu go przypisać. W sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", który został przeprowadzony 3 i 4 czerwca, 24,3 proc. ankietowanych uważa przyznanie unijnych środków w zamian za likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za dokonanie PiS. Natomiast niewiele mniej, bo 22,8 proc., twierdzi, że "to żaden sukces".

Jedynie 5,6 proc. doceniło działania prezydenta Andrzeja Dudy. Więcej ankietowanych (12,8 proc.) widzi sukces samej Komisji Europejskiej. 2,7 proc. uznaje, że najwięcej zasług w tej sprawie ma opozycja. Aż 13,1 proc. wybrało odpowiedź, że to "zasługa żadnego z wymienionych", a prawie 19 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

- Widać, że ankietowani doceniają wkład naszego środowiska w walkę o te pieniądze. Wynik opozycji, która torpedowała te starania, mówi sam za siebie - skomentował wynik Radosław Fogiel z PiS. Inne zdanie ma opozycja. - Sondaż pokazuje, że wielki sukces Morawieckiego nie jest tak postrzegany nawet w twardym elektoracie PiS, skoro mniej niż 30 proc. ankietowanych przypisuje zasługę PiS i prezydentowi - komentuje Michał Szczerba z PO.

Aż 57 proc. z ankietowanych zwolenników PiS uważa, że odblokowanie KPO jest zasługą partii rządzącej. 14 proc. wybrało odpowiedź, że to "żaden sukces". 11 proc. przypisuje zasługi prezydentowi, a zaledwie 4 proc. Komisji Europejskiej. Natomiast 3 proc. badanych nie wie, dzięki komu odblokowanie środków było możliwe. W sondażu żaden ze zwolenników obozu rządzącego nie wybrał odpowiedzi, że przyczyniła się do tego opozycja.

Wśród zwolenników opozycji, aż 38 proc. ankietowanych jest zdania, że zatwierdzenie KPO pod warunkiem likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego "to żaden sukces". Według 24 proc. badanych środki są odblokowane dzięki działaniom KE, a 15 proc., że "żadnego z wymienionych". Zaledwie 6 proc. zasługi przypisuje opozycji, 5 proc. PiS, a 2 proc. - prezydentowi.

Przypomnijmy, 2 czerwca Ursula von der Leyen spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. Po zakończeniu rozmów szefowa Komisji Europejskiej wygłosiła oświadczenie.

- Po bardzo dogłębnej ocenie Komisja Europejska dała zielone światło dla polskiego KPO. Prawie 43 proc. zaplanowanego polskiego budżetu wspiera nasze cele klimatyczne. Polski plan przewiduje również 5 mln euro na rozwój energii odnawialnej - powiedziała Ursula von der Leyen. Dodała jednak, że wypłata pieniędzy na KPO powiązana jest ze zobowiązaniem Polski do zapewnienia niezawisłości sądownictwa. - Po pierwsze obecna Izba Dyscyplinarna zostanie zniesiona i zastąpiona niezależnym, niezawisłym sądem. Po drugie reżim dyscyplinarny musi być zreformowany, (...) po trzecie sędziowie, którzy ucierpieli w wyniku decyzji Izby Dyscyplinarnej, mają prawo, aby ich sprawa została zrewidowana - przekazała szefowa KE.

- Te trzy zobowiązania, które zostały przekute w "kamienie milowe", muszą być wypełnione, zanim jakiekolwiek wypłaty zostaną dokonane. Pierwsza wypłata będzie możliwa, kiedy nowe prawo zostanie wdrożone i będzie odnosiło się do wszystkich tych wymagań. Dodatkowo Polska do 2023 roku ma wykazać, że wszyscy niezgodnie z prawem zwolnieni sędziowie zostaną przywróceni na swoje stanowisko - podkreśliła Ursula von der Leyen.

