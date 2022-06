Pogoda. Alerty IMGW przed burzami z gradem. Zagrzmi w 13 województwach

Pogoda we wtorek zapowiada się burzowo niemal w całej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami z gradem w kilkunastu województwach. Wyładowaniom towarzyszyć może grad.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Pogoda. Żółte alerty IMGW przed burzami z gradem. Gdzie obowiązują?

Synoptycy IMGW ostrzega przed burzami z gradem w województwach:

warmińsko-mazurskim,

podlaskim (zachodnie i północne powiaty),

kujawsko-pomorskim (wschodnie powiaty),

mazowieckim,

lubelskim (zachodnie powiaty),

łódzkim,

wielkopolskim (wschodnie powiaty),

dolnośląskim (wschodnie powiaty),

opolskim,

śląskim,

małopolskim,

świętokrzyskim,

podkarpackim (tylko powiat mielecki).

Przewiduje się burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 do 30 mm. Wiatr powieje w porywach do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie też grad. Alerty pozostaną ważne co najmniej do godz. 23 lub 1 w zależności od regionu.

Więcej informacji na temat pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pogoda na dziś - wtorek 7 czerwca. Będzie ciepło, słonecznie i burzowo

Pogoda. W kolejnych dniach również burzowo. Co z weekendem?

We wschodniej połowie Polski groźniejsza burzowa aura może utrzymać się co najmniej do piątku - wynika z prognozy zagrożeń meteorologicznych IMGW. Każdego dnia mogą zostać wydane kolejne alerty. Według synoptyków do weekendu codziennie występować będą burze z gradem, gdzieniegdzie z silniejszymi opadami deszczu. Maksymalna temperatura powietrza do ok. 27 stopni Celsjusza.

Reporterka opowiadała o "rejestrze ciąż", nagle coś w nią uderzyło [WIDEO]

W sobotę i niedzielę nadal będzie pochmurnie i deszczowo, miejscami możliwe kolejne burze - szczególnie na Mazurach i Rzeszowszczyźnie. Weekend zapowiada się też bardzo ciepło, gdzieniegdzie wręcz upalnie. Na termometrach możemy zobaczyć bowiem nawet 30 kresek, chłodniej na północy - tam do 21 stopni Celsjusza.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.