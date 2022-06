Reporterka TVN24 opowiadała o "rejestrze ciąż", nagle coś w nią uderzyło. "Wszystko chyba w porządku"

Reporterka TVN24 Agata Adamek opowiadała sprzed Sejmu o zatwierdzonym przez ministra zdrowia "rejestrze ciąż", gdy nagle coś uderzyło ją w twarz. - Przeżyłam, proszę państwa, ale muszę pokazać to, co przed chwilą uderzyło mnie w głowę. To jest taka rama przysłaniająca słońce - powiedziała dziennikarka i zimną krwią wróciła do swojej relacji. - Mogło być gorzej. Mógł na mnie polecieć ten statyw, który jest ledwo do udźwignięcia - stwierdziła.

