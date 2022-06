Od kiedy można się kąpać w jeziorach? Gdzie sprawdzić stan wody w kąpieliskach?

W poniedziałek 6 czerwca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował wyniki pomiarów temperatury wody na wybranych stacjach wodowskazowych. Gdzie woda jest obecnie najcieplejsza?

Temperatura wody w jeziorach. IMGW opublikowało pomiary

Według ekspertów optymalna temperatura wody w kąpieliskach wynosi od 18 do 22-25 stopni Celsjusza. Nie należy natomiast kąpać się, gdy wartości spadają poniżej 14 stopni. Niektórzy zastanawiają się więc, kiedy można rozpocząć wypoczynek nad jeziorem - by odpowiedzieć na to pytanie, warto sprawdzić temperaturę wody w kąpielisku. IMGW opublikował rozpiskę z aktualną temperaturą polskich jezior.

Według aktualnych pomiarów IMGW najcieplejszym jeziorem jest obecnie Jezioro Gopło w województwie kujawsko-pomorskim - tam temperatura wody wynosi 20,4 stopnia. Niewiele chłodniejszą wodą cieszyć możemy się także w Jeziorze Bachotek w tym samym województwie (19,8 st.), Jeziorze Powidzkim w Wielkopolsce (19,5 st.), Jeziorze Ełckim na Mazurach (19,4 st.), Jeziorze Sławianowskim w województwie wielkopolskim (19,3 st.), Jeziorze Ostrowite (19,3). Zdecydowanie najzimniejsza woda znajduje się natomiast w Jeziorze Rospuda Filipowska (woj. podlaskie), gdzie temperatura wody osiąga zaledwie 13,2 st.

Stan wody w polskich jeziorach - gdzie sprawdzić?

Oficjalny sezon zaczyna się w Polsce 1 czerwca i trwa do 30 września. Osoby planujące wypoczynek nad polskimi kąpieliskami morskimi mogą sprawdzić ich czystość za pośrednictwem strony sk.gis.gov.pl. Warto zwracać uwagę na komunikaty, co zapewni nam bezpieczny wypoczynek.

