Biłgoraj. Nagi mężczyzna w parku. Miał tylko plecak i buty. "Chciałem być bliżej natury"

W weekend policjanci z komendy powiatowej w Biłgoraju (woj. lubelskie) zostali powiadomieni przez zaniepokojonych przechodniów, że w parku w okolicy ulicy Włosiankarskiej przechadza się nagi mężczyzna.

Po Biłgoraju spacerował nagi mężczyzna. "Chciał być bliżej natury"

Kiedy na wskazanym miejscu zjawili się policjanci, okazało się, że po parku faktycznie spaceruje nagi mężczyzna. "Miał na sobie tylko plecak i buty" - przekazała młodsza aspirantka Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju. Policjantka dodała, że kiedy funkcjonariusze zapytali mężczyznę, dlaczego zdjął ubrania i spaceruje kompletnie rozebrany po parku odparł, że "chciał być bliżej natury". Policjanci kazali mężczyźnie założyć ubrania, które miał w plecaku. Kiedy to zrobił, wystawili mu mandat za nieobyczajne zachowanie.

Nieobyczajne zachowanie. Kiedy o nim mówimy. Ile wynosi mandat?

Nieobyczajny wybryk to zachowanie odbiegające od przyjętych norm funkcjonowania w społeczeństwie. Takimi zachowaniami są m.in. załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscu publicznym, obnażanie się czy odbywanie stosunku seksualnego w miejscu publicznym. Za dopuszczenie się nieobyczajnego zachowania grozi areszt, nagana, grzywna do 1500 złotych, a nawet kara ograniczenia wolności.

