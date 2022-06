Jacek Ozdoba: Nie wyobrażam sobie, żeby PiS zaakceptowało poprawki Senatu do ustawy o SN

Zobacz wideo Poranna rozmowa Gazeta.pl. Gościem Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski

Gościa Porannej Rozmowy Gazeta.pl zapytaliśmy o to, dlaczego Solidarna Polska nie pojawiła się na konwencji PiS w Markach. Polityk odparł, że była to "konwencja innego ugrupowania". Zapewnił jednak, że formuła Zjednoczonej Prawicy sprawdziła się i uważa, że klub ma szansę wspólnie przystąpić do wyborów.

- Zjednoczona Koalicja trwa i ma się dobrze - przekonywał.

Jak dodał, ugrupowanie SP jest obecnie najbardziej aktywnym elementem Zjednoczonej Prawicy. - Na pewno jest to zauważalne przez prezesa Kaczyńskiego - mówił.

Ustawa o SN. Ozdoba: Nie wyobrażam sobie, żeby PiS zaakceptowało poprawki Senatu

Polityka Solidarnej Polski zapytaliśmy także o ustawę reformującą Sąd Najwyższy, która wraca do Sejmu z poprawkami Senatu. - Nie wyobrażam sobie, żeby PiS zaakceptowało poprawki Senatu - stwierdził.

W jego ocenie wersja senacka tej ustawy byłaby "bardzo trudna do przyjęcia" ze względu na szereg rozwiązań, którym sprzeciwia się ugrupowanie SP.

Ozdoba zaznaczył także, że w chwili obecnej nie ma zgody SP na rozmnożenie okręgów wyborczych w Polsce. - Musimy zapoznać się z tym projektem i wtedy będziemy mogli się do niego odnieść. Wiemy, że ordynacja w Polsce nie jest doskonała - przekazał.