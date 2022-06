Informacja o ciąży trafi do Systemu Informacji Medycznej. Niedzielski podpisał głośne rozporządzenie

Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie w piątek, ma ono wejść w życie w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.

Dokument doprecyzowuje zasady przekazywania danych do Systemu Informacji Medycznej. Katalog rozszerzono m.in. o informację ws. alergii, grupy krwi oraz ciąży. To właśnie ta ostatnia wzbudziła sporo kontrowersji jesienią, gdy projekt trafił do konsultacji. W debacie publicznej zaczęło krążyć hasło "rejestr ciąż".

Wśród działaczek i działaczy organizacji broniących praw kobiet, a także polityków opozycji pojawiły się obawy, że "rejestr" może przyczynić się do zastraszania Polek, które zdecydowałyby się np. na aborcję za granicą.

"Podkreślamy, że rozporządzenie Ministra Zdrowia nie zmieni przepisów prawa karnego – legalnym pozostanie więc przerwanie własnej ciąży. Proponowany system potencjalnie utrudnić może za to uzyskanie aborcji osobom szukającym opieki i wsparcia poza państwowym systemem opieki zdrowia – do czego mają one prawo!" - zaznaczały działaczki Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w ubiegłorocznym komunikacie.

"Projekt niebezpiecznie zbliża nas również do sprawowania ostatecznego nadzoru nad wyborami reprodukcyjnymi mieszkanek i mieszkańców naszego kraju. Już dziś obserwujemy przecież nieuzasadnione prawnie przypadki poszukiwań kobiet po poronieniach czy domowych aborcjach – co stanie się więc w sytuacji, w której ciąża pacjentki widnieć będzie w krajowym rejestrze? Jak ogromny poziom zastraszenia chcą osiągnąć tym projektem rządzący? I jak głęboką traumę projekt ten zgotuje kobietom po poronieniach, które mogą znaleźć się pod ostrzałem pytań lekarzy i organów ścigania, wezwanych na miejsce bez żadnego uzasadnienia prawnego?" - dodawały.

"Można potem weryfikować, która z pań była w ciąży, która poroniła, a może nie poroniła, bo coś się stało i wyjechała za granicę. A jeżeli poroniła w Polsce, to czy poroniła naturalnie. To jest realizacja projektu radykałów z PiS" - komentował w ubiegłym roku senator KO Krzysztof Brejza.

Ministerstwo Zdrowia: Chodzi o bezpieczeństwo kobiet

W uzasadnieniu rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia wskazywało, że przekazywanie do systemu informacji o ciąży ma na względzie bezpieczeństwo ciężarnej kobiety. Jak wskazano, "część badań nie może być wykonywana w ciąży lub wymaga zmiany w procedurze".

"W wybranych przypadkach normy dla kobiet ciężarnych są inne niż poza ciążą. Szczególnego znaczenia informacja o ciąży nabiera w sytuacji urazów, konieczności wykonania badań radiologicznych z kontrastem, znieczuleń itp. Poza tym wiedza na temat badań zlecanych i wykonywanych w czasie ciąży może być przydatna w przypadku ewentualnego poszerzania zakresu refundacji dla kobiet ciężarnych i będących w połogu" - czytamy.

Nowe informacje o rejestrze ciąż. Wiemy, kto będzie miał do niego dostęp

Jednocześnie podkreślono, że "informacja, że pacjentka jest w ciąży, to zwrócenie uwagi na konieczność zachowania odpowiedniej dbałości i staranności w doborze proponowanych badań dodatkowych i zlecanych leków".

Ministerstwo Zdrowia w przesłanym w grudniu portalowi Gazeta.pl oświadczeniu zaznaczało, że dostępu do danych nie będą miały żaden organ czy instytucja państwowa, a mają one jedynie umożliwiać wymianę informacji między podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i tylko w zakresie danych konkretnych pacjentów.

Aborcyjny Dream Team: Wiele zależy od personelu i prokuratury

Do sprawy odniósł się w niedzielę w mediach społecznościowych Aborcyjny Dream Team.

"Niezależnie od tego, jak przerwiemy ciąże, to w świetle obowiązujących przepisów nie możemy być za to karane i nie jesteśmy winne nikomu tłumaczeń, co się z ciążą stało" - podkreśliły działaczki.

"Wiele zależy od personelu medycznego i prokuratury. Intencje prokuratury zazwyczaj nigdy nie są dobre. Z personelem medycznym tez bywa różnie - czasem im się wydaje, że muszą zaraportować policji, że ciąża została przerwana, choć żadne prawo od nich tego nie wymaga. Może zdarzyć się, że personel będzie to komentować" - dodały.

Działaczki podkreśliły, że poronienia samoistne zdarzają się w niemal w 25 proc. ciąż.

"Nie jest to naprawdę nic zaskakującego dla personelu medycznego. Czy rejestr ciąż to zmieni i sprawi, że do poronień będzie wzywana policja? Nie sądzimy. Serio. Fajnie byłoby usłyszeć uspokajający głos środowiska medycznego, że nie powinno się i nie będzie wykorzystywać tego rejestru ciąż przeciwko pacjentkom" - zaznaczyły.

***

