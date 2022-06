Pogoda na dziś - poniedziałek 6 czerwca. Nawet 28 stopni C i burze. Możliwy grad

Pogoda w poniedziałek 6 czerwca zapowiada się bardzo ciepło w całej Polsce. Słoneczną aurę zaburzyć mogą jednak chmury i lokalne opady deszczu, szczególnie na zachodzie.

Pogoda na dziś - poniedziałek 6 czerwca. Do 28 stopni Celsjusza

Maksymalna temperatura powietrza w poniedziałek w Polsce nie będzie niższa niż 25 stopnie Celsjusza - tyle kresek na termometrach zobaczą mieszkańcy Gdańska, Katowic, Koszalina, Olsztyna, Suwałk i Szczecina.

O jeden stopień cieplej (25 st. C) będzie w Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Z kolei 26 st. C Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, Opolu, Poznaniu i Toruniu, a 27 st. C w Białymstoku i Krakowie. Najcieplej, bo 28 stopni, będzie w centrum - Łodzi i Warszawie.

Pogoda na dziś - poniedziałek 6 czerwca. Temperatura powietrza do nawet 28 stopni C Fot.: Gazeta.pl

Pogoda na dziś - poniedziałek 6 czerwca. Na zachodzie zagrzmi. Możliwy grad

Od poniedziałku do czwartku czeka ns pogoda ze zmiennym zachmurzeniem. Lokalnie przelotnie popada deszcz, natomiast w zachodniej połowie Polski prognozuje się burze, gdzieniegdzie z gradem. Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w poniedziałek do Polski od zachodu zaraz za ciepłym frontem atmosferycznym napływać będzie również ciepła, ale niestabilna i wilgotna masa powietrza.

W związku z wysoką temperaturą powietrza w ciągu dnia i przegrzaniem podłoża zacznie się rozwijać głęboka konwekcja burzowa. Groźniejszych zjawisk atmosferycznych możemy spodziewać się od południa. Spadnie od 15 do 20 mm opadów, możliwy również grad o średnicy 1-2 centymetrów. Wiatr powieje z prędkością do maksymalnie 60 kilometrów na godzinę.

