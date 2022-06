Andrzej Duda: "Iga Świątek jest nie tylko urodzoną fighterką". Są też gratulacje od Morawieckiego

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki pogratulowali Idze Świątek zwycięstwa w finale Roland Garros. "Co za seria, co za zawodniczka, co za tenis!" - napisał w mediach społecznościowych Morawiecki.

