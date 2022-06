Czy za Zielone Świątki należy się dodatkowy dzień wolny od pracy?

Zielone Świątki to święto przechodnie, jednak tradycyjnie odbywające się w niedzielę - w tym roku 5 czerwca. Jego oficjalna nazwa to święto Zesłania Ducha Świętego. Dla członków Kościoła Katolickiego to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku liturgicznym. Dla pozostałych - dodatkowa okazja do odpoczynku. Niestety, mimo że święto przypada w niedzielę, nie możemy ubiegać się w związku z nim o dodatkowy dzień wolny. Dlaczego?

Zielone Świątki. Nie odbierzesz wolnego za niedzielę

W tym roku Zielone Świątki wypadają piątego czerwca. Można się zastanawiać, czy w związku z tym w miesiącu mamy prawo do dodatkowego wolnego. Niestety, odpowiedź wynikająca z Kodeksu Pracy jest jednoznaczna.

Art. 130 § 2 KP głosi:

"Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin".

To oznacza, że nie możemy spodziewać się dodatkowego wolnego, chyba że zdecydujemy się skorzystać z dni urlopowych.

Zielone Świątki. Co to za święto?

Antropologowie twierdzą, że Zielone Świątki wywodzą się z pogańskiego święta, związanego z uroczystościami dotyczącymi powitania wiosny. Kościół Katolicki przejął tę tradycję, w podobnym okresie świętując Zesłanie Ducha Świętego, co ma być symbolicznym początkiem chrześcijaństwa. Chrystus miał zesłać Ducha Pocieszyciela 50 dni po swoim zmartwychwstaniu - i właśnie około 50 dni po Wielkanocy obchodzone są Zielone Świątki.

