Gdańsk. Wynajął samochód i urządził sobie rajd po mieście. 30-latek wjechał w ludzi

Policjanci z Gdańska informację o podejrzanie zachowującym się kierowcy otrzymali w nocy z soboty na niedzielę ok. godz. 2. Auto miało poruszać się po ul. Długiej. Patrol ruszył na poszukiwania.

Funkcjonariuszom udało się zatrzymać mężczyznę przy ul. Chmielnej. Dotarli też do osób, które wcześniej potrącił. Jedna z nich musiała trafić do szpitala. Pirat drogowy nie był pod wpływem alkoholu - podał oficer prasowy gdańskiej Policji Mariusz Chrzanowski.

Pirat drogowy wjechał w dwie osoby w Gdańsku

O bezmyślnej nocnej jeździe mężczyzny z Gdańska poinformował profil Pomorskie998.

"2:00 Gdańsk ul. Chmielna. Kierowca traficara po pijackiej jeździe po ul. Długiej wjechał w ludzi i zakończył jazdę na latarni na ulicy Chmielnej. Dwie osoby ranne, trzecią jest kierowca samochodu, który został pobity przez świadków" - czytamy w poście na Facebooku.

Chociaż policjanci wykluczyli działanie alkoholu, to po badaniu krwi okaże się, czy kierowca nie był pod wpływem innych substancji. W tej chwili funkcjonariusze sprawdzają dane z monitoringu i przesłuchują świadków - poinformował na antenie reporter TVN24.

30-latek trafił do policyjnego aresztu.

Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.

