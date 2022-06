Pogoda. IMGW: Przed nami deszczowy czerwiec. Możliwe częste burze

Pogoda w czerwcu nie będzie sprzyjała beztroskim urlopom na nadmorskich plażach wśród blasków słońca - wynika z prognoz IMGW. Według synoptyków miesiąc ten będzie dość chłodny (szczególnie na północy), a temperatura powietrza będzie kształtować się poniżej normy klimatycznej z lat 1991-2020.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Pogoda. Temperatura powietrza w czerwcu. Czekają nas rześkie noce

Według ekspertów w pierwszej dekadzie czerwca najcieplej będzie w regionach na południowym zachodzie Polski, gdzie temperatura będzie wahać się od 19 do 28 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie natomiast na północy i nad morzem - tam maksymalnie do 20 st. C. Noce również nie będą najcieplejsze - temperatura minimalna wyniesie od 5 do 10 stopni.

Druga dekada miesiąca zapowiada się podobnie - najcieplej będzie na południowym zachodzie - między 20 a 28 stopni Celsjusza. Chłodniej natomiast na wschodzie i północy. Z kolei w trzeciej dekadzie czerwca jest szansa na to, że zrobi się gorąco - na południu temperatura może przekroczyć 30 stopni Celsjusza.

Więcej informacji na temat pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wynajął samochód i urządził sobie rajd po mieście. Wjechał w ludzi

Pogoda. Czerwiec będzie deszczowy. Możliwe burze

Według IMGW większej sumy opadów deszczu możemy spodziewać się w drugiej dekadzie miesiąca na południowym zachodzie. Ponadto w tym okresie częściej mają występować burze. Intensywne opady wystąpią też w trzeciej dekadzie czerwca. Zwiększona prognozowana liczba opadów to dobra wiadomość dla rolników i ogrodników.

Fani Pogody wskazują, że silniejsze letnie burze najprawdopodobniej wystąpią w cieplejszych masach powietrza. Razem z burzami spodziewane są silniejsze porywy wiatru, które mogą wyrządzić szkody. Niewykluczone też gradobicia i podtopienia, będą to jednak zjawiska lokalne.

Pogoda - niedziela 5 czerwca. W całym kraju słońce i wysokie temperatury

Prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.