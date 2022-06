Pogoda. Po sobotnim deszczu i burzach mogą przyjść upały. W poniedziałek nawet 30 stopni

Pogoda w weekend (4-5 czerwca) będzie zmienna. W sobotę wystąpią burze, padać będzie niemal w całym kraju, natomiast w niedzielę się rozpogodzi i będzie cieplej.

Prognoza pogody na weekend. Sobota będzie deszczowa i burzowa

Jak powiedziała synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska, z południowego zachodu nad Polskę napływa niż. - Jeszcze dziś [w sobotę - red.] cały obszar kraju znajdzie się w zasięgu tego niżu, może mniej odczują to mieszkańcy północno-zachodniej części kraju, ale całe południe i wschód z opadami deszczu - mówiła. - Będą również pojawiały się burze, w czasie których może spaść od 20 do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a prędkość wiatru może zbliżać się do 70 kilometrów na godzinę - poinformowała Dąbrowska. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 16-18 stopni nad morzem i w kotlinach górskich, do 21-23 stopni na pozostałym obszarze kraju.

Prognoza pogody na niedzielę. Temperatura wzrośnie, jednak na upały poczekamy do poniedziałku

Jak mówiła Grażyna Dąbrowska, w niedzielę przelotne opady deszczu i burze prognozowane są na wschodzie Polski. Temperatura wzrośnie do 19 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem, 21-23 stopni w centrum, a najcieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry wskażą nawet 26 stopni. Początek tygodnia ma być dużo cieplejszy. - Jest szansa na to, że w poniedziałek temperatura maksymalna na zachodzie wyniesie 30 stopni. Tak wysokie wartości mogą pojawić się także we wtorek - powiedziała.

