Kraków - "Zielona stolica Europy". Pod Wawelem kosili... ziemię

Aktywistka i restauratorka Katarzyna Pilitowska opublikowała 30 maja na Facebooku wideo, na którym dwóch zatrudnionych przez miasto mężczyzn kosi trawę na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie. Sęk w tym, że trawy tam praktycznie nie ma, a zamiast niej, unosi się gęsty kurz.

"Serce rośnie! Jak i trawa! Przygotowania do konkursu na zieloną stolicę Europy ruszyły! Brawo Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie i Piotr Kempf! Co za radość widzieć, jak spełniacie słowo dane mieszkańcom: w tym roku kosimy rozsądnie i mniej, zostawiany wysoką trawę" - napisała.

Kraków. "Koszenie musi być logiczne"

"Zielona stolica Europy", "Kraków wita" - komentuje ironicznie autorka filmu. - Zobaczyłam tumany kurzu i usłyszałam ryk podkaszarek. Widziałam, że koszą pod Wawelem głównie ziemię, bo trawy tam jak na lekarstwo, bujniejszą skoszono miesiąc temu. Teraz znów chwycono za maszyny - cytuje jej słowa Polsat News. - Pomyślałam sobie, dlaczego to się w ogóle tam odbywa? Po pierwsze, dlaczego w miejscu, w którym w zasadzie nie ma trawy, a po drugie, dlaczego po miesiącu od pierwszego koszenia - pytała.

Do sprawy odniosły się lokalne władze. - Największym problemem jest dostosowanie umów z wykonawcami tak, aby płacone mieli nie od liczby koszeń, ale od ich jakości - skomentował krakowski radny Łukasz Maślona. - Zwrócimy uwagę na to, że koszenie musi być logiczne, musi być z sensem i dostosowane do tego, co się dzieje - komentuje Dariusz Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Krakowa.

"Dla dobra klimatu, rzadziej kosimy trawy"

Warto przypomnieć, że Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie opublikował 11 maja komunikat, w którym zapewnił o ograniczeniu koszenia trawników. "Wysoka trawa przyczynia się m.in. do wychładzania miejskiej wyspy ciepła, magazynowania wody i zwiększenia bioróżnorodności. Ma zatem ogromne znaczenie dla całego ekosystemu" - czytamy na oficjalnej stronie.

"Podobnie jak w latach poprzednich, Zarząd Zieleni Miejskiej ogranicza koszenie trawników. Ze względu na zmieniające się warunki klimatyczne, Kraków rezygnuje z intensywnego koszenia całych przestrzeni trawiastych na określoną standardem wysokość, zmniejszając równocześnie częstotliwość wykonywania tych prac" - poinformowała wówczas miejska jednostka.

