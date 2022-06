Teksas. Przed atakiem w szkole rodzina kazała sprawcy pozbyć się broni. "Odkryli, że przyniósł karabin"

Babcia Salvadora Ramosa przeżyła, jednak jej stan wskazuje na to, że prawdopodobnie nigdy nie odzyska mowy. Sąsiad Ramosów przekazał, co działo się w domu nastolatka przed atakiem w Uvalde w Teksasie. Okazuje się, że pięć dni przed masakrą w szkole, nastolatek był rozwścieczony na swoją babcię Celię Gonzales, ponieważ kazała mu pozbyć się broni z domu. Sąsiad słyszał głośne krzyki. - Zapytałem Sally, o co tym razem się kłócili, a ona odpowiedziała mi, że wraz z siostrą, czy kimś innym, odkryła, iż Salvador przyniósł do domu karabin. Nie chciała, żeby tam był - wyjaśnił Martinez, cytowany przez portal thedailybeast.com.



Teksas. Rodzina Salvadora Ramosa nalegała, by ten pozbył się broni z domu

Ciotka Ramosa Natalie Salazar przekazała policji, że rodzina nalegała na nastolatka, by ten pozbył się broni, ponieważ jego dziadek był wcześniej karany, a zgodnie z tamtejszym prawem nie może posiadać broni, więc lepiej, żeby jej w domu nie było. Karabin, który Salvador Ramos kupił 17 maja, dzień po swoich 18. urodzinach, to Smith&Wesson M&P15. Po wspomnianej kłótni nastolatek wyszedł z domu i wrócił dopiero dwa dni przed atakiem. Śledczy ustalili, że zdążył kupić drugą broń - karabin Daniel Defense M4 V7. Dziadek mężczyzny Rolando Reyes zeznał, że w niedzielę, gdy jego wnuk wrócił do domu, nie miał przy sobie żadnej broni.

Uvalde. Babcia postrzelona w twarz przez Salvadora Ramosa jest w stanie stabilnym

Z ustaleń śledczych wynika, że Salvador Ramos strzelił w twarz swojej babci we wtorek 24 maja. Kobieta trafiła w stanie krytycznym do szpitala, jednak przeżyła. Odzyskała przytomność, a jej stan jest obecnie określany jako stabilny. W wyniku postrzału straciła większość zębów, możliwe, że nigdy nie będzie już mówiła. Po postrzeleniu babci nastolatek pojechał do podstawówki w Uvalde. Tam zabił 21 osób. On sam został śmiertelnie postrzelony przez funkcjonariusza straży granicznej - informuje portal thedailybeast.com.

