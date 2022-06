Gdynia. W Orłowie znów będzie plaża i duuużo piasku. Prace nad refulacją rozpoczną się w czerwcu

W Orłowie nie przeprowadzono jeszcze podobnej operacji na tak wielką skalę. Aby plaża zachęcała turystów do wypoczynku, była szeroka i czysta, przewidziano zabieg refulacji. Polega on na transporcie piasku we wskazane miejsce specjalnym rurociągiem. Przy pomocy wody będzie on przepychany na plażę. Najpierw na plaży pojawi się błoto, następnie woda spłynie, a piasek zostanie.



- Do odbudowania mamy kilometrowy fragment plaży, od orłowskiego molo do Sceny Letniej Teatru Miejskiego. Zapewne będzie tak, że na czas zasilania plaży, dany jej fragment będzie zamknięty. Robimy to w porozumieniu z Urzędem Miasta i zaczniemy od fragmentu plaży, gdzie ustawiona jest scena teatralna - przekazała Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego, cytowana przez portal trojmiasto.pl.



Gdynia Orłowo. Na plaży pojawią się rury z piaskiem

Magdalena Kierzkowska poinformowała, że wykonawca kompletuje obecnie sprzęt, który pojawi się na plaży. - Następnie zostanie ściągnięta rura morska, do której wpinać się będzie pogłębiarka i z pewnej odległości od brzegu piasek będzie transportowany na plażę. Samo pompowanie piasku rozpocznie się w ciągu tygodnia. Będzie to największa refulacja w historii Orłowa. Wzmocnimy brzeg 250 tys. metrów sześciennych piasku - podaje Kierzkowska cytowana przez trojmiasto.pl.

Zabieg refulacji jest regularnie przeprowadzany w różnych częściach wybrzeża, szczególnie po sztormach. W Gdyni Orłowie zniknęła w wyniku sztormów niemal cała plaża, jednak Urząd Morski podjął decyzję, aby prace z przywróceniem piasku zostały wykonane w większej skali, aby plaża była szersza i czystsza.

- Co roku w ramach wieloletniego programu ochrony brzegów morskich prowadzimy działania naprawcze i profilaktyczne w zakresie ochrony brzegu morskiego. Regularnie zasilany jest na przykład Półwysep Helski, prace trwają też w Ustce - skomentowała przeprowadzane prace Kierzkowska.

Gdynia. Piasek z dna trafia na plażę

Refulacji plaż towarzyszą również prace zw. z utrzymaniem właściwej głębokości oraz szerokości torów wodnych. Pogłębiarki wydobywają piasek z dna, a następnie wzmacniają nim brzeg. - W tym roku takim dużym projektem jest modernizacja układu falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku. W jego ramach będziemy mieli do dyspozycji ponad 2 mln metrów sześciennych piasku nadającego się właśnie do budowania brzegu morskiego. Nie marnujemy tego - komentuje rzeczniczka Urzędu Morskiego.

Zaplanowana modernizacja plaży w Gdyni Orłowie zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszy z nich zostanie wykonany do końca czerwca, a kolejny rozpocznie się w drugiej połowie sierpnia oraz we wrześniu. Koszt prac wyniesie ok. 4,5 mln zł.