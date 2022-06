Zabójstwo Pawła Adamowicza. Sąd odroczył badanie psychiatryczne Stefana W. Zmiana biegłego

Proces Stefana W. rozpoczął się pod koniec marca. Podczas drugiej rozprawy (7 kwietnia) obrońca oskarżonego o zabójstwo wnioskował o ponowne przebadanie jego klienta przez psychiatrów.

REKLAMA

Zobacz wideo Dulkiewicz o starcie w wyborach: To jest też wypełnienie woli prezydenta Adamowicza

Sąd odroczył badanie psychiatryczne oskarżonego. Zmiana biegłego psychiatry

Proces Stefana W., oskarżonego o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza został wznowiony w czwartek w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Na początku rozprawy sędzia Aleksandra Kaczmarek przekazała, że termin badania psychiatrycznego oskarżonego zostanie przedłużony do 30 czerwca. Jest to spowodowane zmianą biegłego psychiatry. Ten wcześniej wyznaczony nie może zbadać Stefana W., "ze względu na nadmiar obowiązków". Na jego miejsce zostanie powołany innych specjalista, który sprawdzi, czy oskarżony jest zdolny do uczestnictwa w procesie.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl

Podczas rozprawy przesłuchany został Tobias Ł., który w 2014 r. został skazany na 22 miesiące więzienia za pomoc oskarżonemu Stefanowi W. w napadach na placówki bankowe. Przesłuchanie odbyło się bez obecności mediów na sali. - Obecność mediów wpływa na świadka krępująco, dlatego proszę przedstawicieli mediów o opuszczenie sali - przekazała sędzia Aleksandra Kaczmarek cytowana przez "Gazetę Wyborczą".

Magdalena Adamowicz uniewinniona. Prokuratura zarzucała zatajenie dochodów

Druga rozprawa w procesie zabójstwa Pawła Adamowicza

Podczas drugiej rozprawy oskarżony miał zostać przesłuchany przez sąd jako pierwszy, jednak nie reagował na zadawane mu pytania. Wówczas sąd zlecił badanie ambulatoryjne stanu zdrowia Stefana W. Badania takie będą powtarzane przed każdą rozprawą. Z kolei obrońca Stefana W. wnioskował o dopuszczenie opinii dwóch biegłych psychiatrów co do stanu psychicznego oskarżonego. Sąd przychylił się do wniosku.

"Urodziny Hitlera" z finałem w sądzie. Uczestnicy uznani za winnych

Zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podczas finału WOŚP

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zamordowany 13 stycznia 2019 roku podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedy był na scenie, wkroczył na nią mężczyzna, który zadał prezydentowi kilka ciosów nożem. Adamowicz został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł 14 stycznia. Oskarżonemu za zabójstwo prezydenta grozi dożywotnie więzienie.

*******

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.