Rodzice uczniów szkoły muzycznej w Lublinie są oburzeni tym, co jedna z nauczycielek miała mówić dzieciom. Ich zdaniem pedagożka poddaje dzieci "prorosyjskiej propagandzie". Rodzice wierzyli, że od wypowiedzi nauczycielki, które padły 11 maja, odetnie się dyrekcja placówki. Ostatecznie jednak zdecydowali się nagłośnić sprawę za pośrednictwem radia TOK FM. Całej rozmowy z rodzicami posłuchać można tutaj.

Lublin. Nauczycielka mówiła uczniom, że wojna w Ukrainie "jest skutkiem działań NATO i USA"

- To były hasła o tym, że Rosja jest odwiecznym przyjacielem Polski i że ocaliła nasz kraj po II wojnie światowej albo że wojna w Ukrainie jest skutkiem działań NATO i USA - mówi matka jednego z uczniów placówki w rozmowie z radiem. Relacje innych dzieci na temat słów nauczycielki są z tym zbieżne, rodzice postanowili więc złożyć skargę na pedagożkę do dyrekcji szkoły. Jednak w odpowiedzi dostali jedynie pisemną odpowiedź nauczycielki. - Owszem, przeprasza za to, że w ogóle rozmawiała z dziećmi na ten temat, ale absolutnie nie zaprzecza swoim tezom - informują rodzice.

Jeden z ojców podkreśla, że poglądy wygłaszane przez nauczycielkę są "absurdalne i niemoralne". - Żeby taka osoba pracowała w szkole i miała możliwość szerzenia takich poglądów, i żeby szkoła nie mogła nic z tym zrobić? Nie ma na to naszej zgody - mówi i dodaje, że dopóki pedagożka nadal będzie prowadzić lekcje, nie puści na nie swojego syna. - Nie chcę, by musiał być narażony na tego typu skandaliczne opowieści - podkreśla.

TOK FM skontaktował się ze szkołą w sprawie incydentu. "Mimo naszych kilkukrotnych próśb dyrekcja nie znalazła czasu na rozmowę. Nie odpowiedziała również na nasze pytania w tej sprawie, wysłane drogą mailową" - czytamy. Jako że nadzór nad szkołą sprawuje Ministerstwo Kultury za pośrednictwem Centrum Edukacji Kultury, rozgłośnia wystosowała prośbę o komentarz także tam, jednak również nie uzyskała odpowiedzi.

Jakiś czas temu głośno było o słowach papieża Franciszka, który powiedział w wywiadzie dla włoskiego dziennika, że Władimira Putina do rozpoczęcia wojny "być może doprowadziło szczekanie NATO pod drzwiami Rosji". Z sondażu przeprowadzonego przez YouGov w kwietniu, wynika, że choć większość Europejczyków przypisuje Rosji pełną odpowiedzialność za wojnę, są jednak tacy, którzy uważają inaczej. Najgorzej sytuacja przedstawia się w prorosyjskiej Bułgarii, gdzie zaledwie 23 proc. badanych pełną, lub przynajmniej główną, odpowiedzialnością za atak na Ukrainę obarcza Rosję. 20 proc. nie ma zdania w tej kwestii, 13 proc. uważa, że NATO i Rosja są winne w takim samym stopniu, natomiast winę NATO w głównej mierze uznaje aż 44 proc. ankietowanych.

Mniej niż 50 proc. badanych opowiedziało się za Rosją jako inicjatorką konfliktu także w Grecji (26 proc.), na Słowacji (38 proc.) i Węgrzech (41 proc.). W Polsce na winę Rosji wskazało 73 proc. badanych.

