Gdzie jest burza? W środę zagrzmi w całej północnej Polsce. Radar burz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę (1 czerwca) ostrzeżenia przed burzami z gradem pierwszego stopnia dla północnej części Polski.

Burze z gradem na północy polski. Są ostrzeżenia IMGW

Jak powiedziała Emilia Szewczak z biura prasowego IMGW, chodzi o województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, północną część mazowieckiego, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i północną część wielkopolskiego. Podkreśliła, w trakcie burz spodziewane są intensywny deszcz i porywisty wiatr.

- Prognozowana suma opadów wyniesie do 25 litrów wody na metr kwadratowy, spodziewany jest także mały grad, natomiast prędkość wiatru może zbliżać się do 75 kilometrów na godzinę - przekazała rzeczniczka IMGW. Ostrzeżenia przed burzami w północnej Polsce będą obowiązywały do godziny 20:00.

W środę zagrzmi również na południu Polski

IMGW opublikowało alerty także dla południowych regionów, a konkretniej styku województw: opolskiego, śląskiego i łódzkiego. Burze w południowej Polsce będą nieco słabsze - opady deszczu nie powinny przekroczyć 15 mm, a porywy wiatru 65 km/h. Ostrzeżenia przed burzami będą ważne do godz. 17:30.

Gdzie jest burza? Stan pogody na godz. 15 w środę 1 czerwca

W środę o godz. 15:00 burze pojawiły się w województwach:

zachodniopomorskim (okolice: Recz, Kalisz Pomorski, Stargard, Cedynia, Myślibórz, Lipiany, Polanów);

(okolice: Recz, Kalisz Pomorski, Stargard, Cedynia, Myślibórz, Lipiany, Polanów); pomorskim (okolice: Gdynia, Sopot, Gdańsk, Dzierzgoń, Kwidzyn);

(okolice: Gdynia, Sopot, Gdańsk, Dzierzgoń, Kwidzyn); kujawsko-pomorskim (okolice: Nowe, pow. świecki);

(okolice: Nowe, pow. świecki); wielkopolskim (okolice: Poznań, Wronki);

(okolice: Poznań, Wronki); warmińsko-mazurskim (okolice: Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto, Olsztyn, Nidzica);

(okolice: Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto, Olsztyn, Nidzica); mazowieckim (okolice: Mława, Pułtusk, Serock, Mińsk Mazowiecki, Otwock);

(okolice: Mława, Pułtusk, Serock, Mińsk Mazowiecki, Otwock); łódzkim (okolice: Radomsko).

Pogoda. Burze wystąpią także w nocy ze środy na czwartek

W nocy słabe burze możliwe pojawią się początkowo na północnym wschodzie kraju, a w drugiej połowie nocy także na północnym zachodzie. W trakcie burz mogą wystąpić opady deszczu do 10 mm oraz porywy wiatru do 50-55 km/h.

