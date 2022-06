Pogoda na dziś - czwartek 2 czerwca. Zachmurzenie umiarkowane, możliwe burze

W czwartek lokalne burze oraz deszcz pojawią się na północy kraju. Wiatr będzie jednak słaby, umiarkowany, zachodni oraz północno-zachodni, będzie wiał z siłą do 60 km/h. W nocy temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. W trakcie dnia będzie ciepło w przeważającej części kraju. Najchłodniej będzie nad morzem - przekazują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Pogoda na dziś - czwartek 2 czerwca. Najcieplej będzie na południu Polski

We Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, Warszawie temperatura będzie najwyższa i przekroczy 20 st. C. Najchłodniej będzie w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Białymstoku oraz w Lublinie, ponieważ tam termometry wskażą miejscami 16 st. C, a w najcieplejszym momencie dnia może pojawić się 18 st. C.

Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej średnia miesięczna temperatura powietrza oraz miesięczna suma opadów atmosferycznych w czerwcu w całej Polsce powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Pogoda na dziś - czwartek 2 czerwca. Ciepły dzień w większości kraju

Do Polski zacznie napływać ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. W związku z tym w czwartek będzie cieplej niż w poprzednich dniach. W kolejnych dniach ciepło zostanie jednak wyparte przez chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Nocą temperatura nadal będzie niska, w okolicach 10 st. C. Cieplejsze noce dopiero przed nami.

