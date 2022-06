Dane przekazane przez jedno z największych miast w Polsce pokazuje, że uczniowie będą mieć problem z kontynuowaniem nauki w liceum ogólnokształcącym. Jest to związane z obniżeniem wieku obowiązkowej edukacji w trakcie rządów PO-PSL w 2014 r. Wtedy do szkół trafiły dzieci, które zostały urodzone w 2007 roku oraz te, które urodziły się od stycznia do czerwca 2008 r.

Kumulacja roczników. Skąd ten problem?

Problem z ilością uczniów w szkołach średnich pojawił się, ponieważ pierwszaki, które rozpoczęły naukę w szkole w 2014 roku, kontynuują teraz edukację w szkole średniej. Miała na to wpływ także likwidacja gimnazjów. W efekcie tego, w ogólniakach, które teraz trwają cztery lata, swoją naukę będzie kontynuowało dokładnie 4,5 rocznika licealistów.

W tym roku kuratorzy oświaty wyznaczyli dwa terminy nadsyłania zgłoszeń (niestety nie ma ogólnopolskiego terminu na wysyłanie dokumentów). Uczniowie z Warszawy mają czas na wybór szkoły do 20 czerwca, natomiast w Łodzi uczniowie musieli wybrać szkołę do 17 maja. Dzięki temu władze miasta podsumowały to, jakich wyborów dokonali uczniowie.

Kumulacja roczników. Nie każdy uczeń będzie mógł kontynuować naukę w liceum

Do szkół średnich w Łodzi zgłosiło się 7,8 tys. uczniów, natomiast władze miasta przygotowały dla młodzieży 7,5 tys. miejsc. Dla porównania w zeszłym roku na 5,6 tys. ósmoklasistów czekało 5,9 tys. miejsc. Według statystyk najwięcej ósmoklasistów decyduje się na naukę w liceach, natomiast w bieżącym naborze jest 5,2 tys. uczniów, ale w liceach czeka tylko 3,9 tys. miejsc. W zeszłym roku na 3,6 tys. kandydatów czekało 3,2 tys. miejsc.

Samorząd w Łodzi poinformował, że jest w stanie przygotować 300 dodatkowych miejsc dla łódzkich uczniów, jednak nie jest powiedziane, że większość z nich powstanie w liceach, zwłaszcza w tych najpopularniejszych. Ten, kto wybrał liceum, ale nie dostanie się do niego podczas rekrutacji, będzie zmuszony kontynuować naukę w szkole zawodowej.

Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydentka Łodzi przekazała, że w tym roku o jedno miejsce w III Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi ubiegało się 2,66 kandydata - była to ich pierwsza szkoła we wskazanym wyborze. Chętnych do kontynuacji nauki w "Trójce" jest 398 osób, natomiast miejsc jest 150. W zeszłym roku na tę samą liczbę miejsc chętnych było 266, co skutkowało wynikiem 1,75 ucznia na jedno miejsce - skomentowała bieżącą sytuację w Łodzi w rozmowie z dziennikarzem Onetu.

