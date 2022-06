Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla siedmiu województw. Chodzi o burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne na środę 1 czerwca. Tego dnia temperatura powietrza w całym kraju osiągnie od kilkunastu do maksymalnie 22 stopni na południu.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza i grzmoty w Tatrach

IMGW ostrzega przed burzami i gradem. Alerty obowiązują głównie na północy Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla północnej Polski. Alert obejmuje województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie, a także wschodnią część województwa zachodniopomorskiego oraz północną część województw: wielkopolskiego i mazowieckiego.

Meteorolodzy przewidują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 milimetrów oraz porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Miejscami może wystąpić także grad. Ostrzeżenie obowiązuje w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim od godziny 8:00 do 20:00, a w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim od 11:00 do 20:00.

Więcej aktualnych wiadomości pogodowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dzień Dziecka 2022. Najpiękniejsze wierszyki i życzenia dla dorosłych dzieci

Pogoda na środę 1 czerwca. Do kraju nadejdzie załamanie pogody

Poza tym w środę w całym kraju temperatura wahać będzie się między 14 a 18 stopni na północy, do 21-22 stopni na południu i w centrum. Słaby i umiarkowany wiatr wiał będzie z zachodu. Eksperci przepowiadają także, że na początku miesiąca dojdzie w Polsce do załamania pogody. Ma mieć to związek z działaniem układów niżowych, pod których wpływem znajdować się będzie Polska. Szczególnie deszczowo zapowiada się weekendowa pogoda.

Warszawa. Jak spędzić Dzień Dziecka? Miasto przygotowało wiele atrakcji