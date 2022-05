Puławy. Złodzieje truskawek grasują po polach. Z jednej plantacji zniknęło 200 kg owoców

Zainteresowanie złodziei truskawkami jest tak duże, że gmina Puławy zaapelowała do mieszkańców w mediach społecznościowych. Samorządowcy zwracają uwagę plantatorów na problem i proszą ich, by mieli oczy szeroko otwarte.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak mrozić owoce? Jak usunąć plamę z truskawek? Jak pozbyć się pestek z czereśni? Rozwiązujemy letnie problemy

Puławy. Samorządowcy ostrzegają przed kradzieżą truskawek

Gmina Puławy zaalarmowała o wzmożonej liczbie kradzieży truskawek z pól. Zaapelowała również do rolników, by ci byli bardziej czujni i zwracali uwagę na obce osoby i pojazdy przebywające w pobliżu pól. W takich przypadkach zalecono zawiadomienie policji.

Ukraina. Wysypał na balkonie tonę ziemi, bo chciał uprawiać truskawki

"Uwaga na kradzieże truskawek! W ostatnim czasie otrzymujemy sygnały, że plantatorom truskawek z pól kradzione są te smaczne owoce. Do jednej z kradzieży doszło w nocy z 30 na 31 maja. Z plantacji w Pachnowoli [wieś na zachodnim skraju woj. lubelskiego - red.] zostało skradzionych około 200 kg (80 łubianek) owoców" - poinformowała gmina Puławy na Facebooku.

Sezon na truskawki rozpoczęty. Ich ceny stopniowo spadają

Sezon na polskie truskawki wystartował. Obecnie, w zależności od regionów, zapłacimy za nie od 8 do 18 złotych. Cena owoców będzie jednak systematycznie spadać - szczególnie tam, gdzie za kilogram truskawek musimy zapłacić kilkanaście złotych.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Ktoś wkłada igły i pinezki w truskawki w Australii

Wiele osób zastanawia się, dlaczego musimy tyle płacić za truskawki. Wyjaśnia to m.in. podcast "Cena: od pola do półki". Twórcy wskazują, że cena uzależniona jest od wielu czynników - między innymi od pogody i pracowników, którzy zbierają owoce. Jak wyjaśniają, truskawki będą kosztować więcej, jeśli rąk do pracy będzie mniej.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.