Warszawa. Jak spędzić Dzień Dziecka? Miasto przygotowało wiele atrakcji

W Dzień Dziecka każdy znajdzie w Warszawie coś dla siebie. Instytucje kulturalne oferują wiele możliwości i form spędzenia czasu m.in.: gry terenowe, warsztaty czy spektakle na deskach teatrów.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Obłędnie czekoladowe babeczki na Dzień Dziecka

Warszawa. Dzień Dziecka w muzeum

W Parku Rzeźby na Bródnie, jedynym w Warszawie miejscem sztuki współczesnej dostępnym 24 godziny na dobę, edukatorki z Muzeum Sztuki Nowoczesnej poprowadzą warsztaty tworzenia łódek (start o godzinie 15).

Warto przypomnieć, że w Parku Rzeźby można także wziąć udział w grze terenowej, która jest narzędziem do samodzielnej eksploracji, okazją do zapoznania się ze wszystkimi eksponatami, a przede wszystkim aktywnym spędzeniem czasu. W trakcie gry uczestniczki i uczestnicy wykonują specjalnie zaprojektowane zadania.

W Muzeum Warszawskiej Pragi w dniach 1-5 czerwca od godz. 12.00 trwa Festiwal "Kreatywne Pracownie". W Dzień Dziecka będzie można tam wziąć udział między innymi w warsztatach, koncercie i laboratorium teatralnym. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. "Zapraszamy na międzynarodowe, wielodziedzinowe wydarzenie dla wysiedlonych rodzin z Ukrainy, a także dotychczasowych mieszkanek i mieszkańców Warszawy i nie tylko" - czytamy na stronie wydarzenia.

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN najmłodsi posmakują wielokulturowości, odkrywając kuchnie z różnych stron świata.

Dzień dziecka 2022. Najpiękniejsze wierszyki i życzenia dla dzieci

Eko-atrakcje w warszawskim ZOO

Warszawskie ZOO zaprasza na ekologiczny Dzień Dziecka. Wydarzenie odbędzie się na polance piknikowej przy Placu Zabaw między godz. 11:00 a 15:00, bilety dla dzieci do 12. roku życia są darmowe.

"Wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania przygotowaliśmy dla Was wiele eko-atrakcji. Przy dobrej zabawie nauczymy się jak dbać o naturalne środowisko i jego mieszkańców. Naszymi gośćmi będą pracownicy MPO, którzy zorganizują eko-warsztaty oraz mini wysypisko do nauki segregacji odpadów. Największą atrakcją będzie jednak prezentacja prawdziwej, pokazowej śmieciarki, do której będzie można wejść, wszystko pooglądać i dowiedzieć się, jak działa!" - czytamy we wpisie

"Dzieci z Bullerbyn", "Koziołek Matołek", "Guli Improwizuje"

W Teatrze Lalka od 1 czerwca będzie można oglądać spektakl na podstawie książki Astrid Lindgren "Dzieci z Bullerbyn". "Przygody bohaterów "Dzieci z Bullerbyn" Astrid Lindgren, opowiedziane w rytmie pór roku, są pochwałą codzienności i zwykłego życia, małych-wielkich wyzwań. Przywołują także myśl o odnajdywaniu w sobie dziecka - niezależnie od wieku. Przedstawienie, na podstawie znanej i lubianej książki, przygotowuje znakomita reżyserka, Agnieszka Glińska" - czytamy w opublikowanym wpisie na Facebooku.

W Teatrze Lalek Guliwer ponownie będzie można zobaczyć "Koziołka Matołka". "Koziołek przemierza świat, odwiedza egzotyczne kraje, przeżywa emocjonujące i pouczające przygody. Jak zwykle wyjdzie cało z każdej opresji i odnajdzie 'całkiem blisko', to co dla niego najlepsze. Spektakl łączy żywy plan, zabawę przedmiotami, a także teatr cieni" - czytamy na oficjalnej stronie, na której można zarezerwować bilet.

Ponadto w najbliższy weekend, czyli 4 czerwca, Teatr i Klub Komediowy zapraszają na wydarzenie sceniczne "Guli improwizuje". Powstanie na bieżąco, na oczach publiczności, na podstawie słów i inspiracji od widzów.

Łódź. Nowa atrakcja mapie Polski. Orientarium już otwarte [ZDJĘCIA]

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.