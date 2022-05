Mazury. Dzikie konie wbiegły na drogę i zaczęły harcować. "Takiego widoku nigdy nie widziałam" [WIDEO]

Kobieta, która przejeżdżała przez Popielno (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski), zauważyła na leśnej drodze bawiące się dzikie konie. Zachwycona niespotykanym widokiem, nagrała je, a krótkie wideo udostępniła 21 maja na facebookowej grupie "Mazury - Kraina Tysiąca Jezior". Internauci nie szczędzili słów zachwytu. "Na Mazurach to wszystko dzikie i nieujarzmione" - komentowali pod postem.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Dlaczego oceny w szkole są bez sensu?

Mazury. Dzikie konie na leśnej drodze. "Bardziej się bawią, niż walczą"

Jak widać na nagraniu, konie zupełnie nie zważały na samochód kobiety. "Jestem z Mazur, ale takiego widoku nigdy nie widziałam, tylko pozazdrościć" - napisała jedna z użytkowniczek. Internauta, który włączył się do dyskusji pod postem, stwierdził, że "bardziej się bawią, niż walczą".

Nie zabrakło też komentarzy z ostrzeżeniem. "Widok piękny, ale są tam również tablice informacyjne odnośnie do zatrzymywania się w tym lesie… Konie mogą zrobić krzywdę lub zniszczyć samochód" - czytamy. "No 'trochę' się baliśmy, ale zdawały się nas ignorować, po czym rozbiegły się w przeciwne strony" - podsumował towarzysz autorki nagrania.

Wiosna na Warmii i Mazurach. Pojawiły się żurawie, gołębie siniaki i gęsi gęgawy

Stacja Badawcza PAN i hodowla koników polskich

W Popielnie znajduje się Stacja Badawcza PAN. Jej działania mają ochronić różnorodność biologiczną, poprzez hodowlę zwierząt ras zachowawczych, jak również edukować i propagować aktywny styl życia. Stacja specjalizuje się m.in. w hodowli koników polskich, które są jedyną rodzimą, pierwotną rasą koni, wywodzącą się bezpośrednio od dzikich tarpanów - czytamy na oficjalnej stronie. To niewielkie i z reguły spokojne zwierzęta. Żyją swobodnie na obszarze m.in. Puszczy Piskiej. Głównym zadaniem instytutu jest stworzenie podopiecznym zbliżonych warunków do tych naturalnych.

"Nieprzerwanie od 1955 r. w Popielnie prowadzona jest hodowla w systemie rezerwatowym, zwanym też wolnościowym lub na swobodzie. Oznacza to, że koniki przebywają przez cały rok w rezerwacie leśnym, a ingerencja człowieka, zgodnie z założeniami programu hodowlanego, jest ograniczona do minimum. Polega ona na obserwacjach koni żyjących w rezerwacie i interwencjach w momencie zagrożenia życia zwierzęcia (obserwacje koników prowadzone są kilka razy w tygodniu), zimowym dokarmianiu sianem oraz odłowach młodych osobników" - podają eksperci Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk.

Jastarnia. Ewakuacja mieszkańców kilkunastu ulic z powodu niewybuchu

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.