Pogoda na dziś - środa 1 czerwca. Będzie cieplej, ale pojawią się burze i silny wiatr

W środę 1 czerwca najwięcej chmur pojawi się na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Wystąpią tam jednostajne opady deszczu. Na pozostałym obszarze Polski będzie pochmurno, miejscami wystąpią większe przejaśnienia, przeważać będą jednak przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze. Temperatura w dzień wyniesie od 12 st. C na północnym wschodzie do 18 st. C na południu - przekazują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Załamanie pogody na początku czerwca. Do Polski nadciągają burze i ulewy

Pogoda na dziś - środa 1 czerwca. Do Polski napływa cieplejsze powietrze

Od wtorku 31 maja do Polski napływa ciepłe powietrze, w środę również będziemy czuli jego wpływ, a przez to wyższą temperaturę. Strefa frontowa będzie się przemieszczać ze Śląska, przez centrum kraju, w kierunku Warmii i Mazur. Mogą występować lokalne burze. W czasie wyładowań prognozowane są intensywne opady deszczu do 10-20 l/mkw., natomiast lokalnie do 30 l/mkw.

Wyczuwalny będzie również południowo-zachodni oraz zachodni wiatr. Będzie on umiarkowany oraz dość silny i porywisty - miejscami rozpędzi się do 40, a nawet do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na dziś - środa 1 czerwca. Najcieplej będzie na południu kraju

Najcieplej będzie w środę na południu Polski. W Krakowie, Rzeszowie, Katowicach, Kielcach, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi i w Warszawie termometry wskażą temperaturę powyżej 20 st. C. W Poznaniu, Zielonej Górze, Białymstoku, Olsztynie i Bydgoszczy temperatura wyniesie około 18 st. C. Najchłodniej będzie w Gdańsku i w Szczecinie, gdzie słupki rtęci wskażą zaledwie 16 st. C.

Pogoda na dziś - środa 1 czerwca Gazeta.pl