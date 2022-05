Stowarzyszenia sędziów domagają się działań UE. Ostrzegają przed "degradacją polskiego sądownictwa"

List stowarzyszeń sędziowskich został skierowany m.in. do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli i przewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Juana Fernando Lopeza Aguilara.

"Jako polscy sędziowie po raz kolejny zwracamy się do Państwa z apelem o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia praworządności w Polsce oraz zagwarantowania obywatelom Polski i innych państw członkowskich prawa do niezależnego sądu" - czytamy w liście.

Polscy sędziowie dodali, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka zakwestionowały w swoich orzeczeniach niezależność polskiej Krajowej Rady Sądownictwa. Zaznaczyli, że według trybunałów "organ powoływany z woli władzy politycznej nie może gwarantować zgodnej ze standardami europejskimi niezależności sędziów powoływanych przy jej udziale".

Autorzy listu zwrócili też uwagę na to, że według ETPCZ każdy sędzia powołany do Sądu Najwyższego przy udziale tej KRS nie spełnia wymogów Europejskiej konwencji praw człowieka.

Izba Dyscyplinarna zostaje. Fikcyjne zmiany w ustawie Dudy o SN

"Polski rząd nie wykonał jednak wyroków TSUE i ETPCZ dotyczących Krajowej Rady Sadownictwa, zaś proponowana przez Prezydenta RP i procedowana w tej chwili w polskim parlamencie ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, w ogóle nie rozwiązuje problemu KRS" - czytamy.

W liście zaznaczono także, że w nowym organie dyscyplinarnym w Sądzie Najwyższym - Izbie Odpowiedzialności Zawodowej - będą mogli zasiadać wadliwie powołani sędziowie. Według autorów pisma "istnienie tej Izby oznacza zgodę na systemowe naruszanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w państwie członkowskim UE".

"Bez zmiany KRS będzie postępować degradacja sądownictwa"

"Z udziałem tzw. neoKRS powołano do tej pory około 2000 sędziów, których wyroki mogą być skutecznie podważane z uwagi na wadliwość procedury nominacyjnej. Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i ETPCZ zawisły kolejne sprawy dotyczące skutków powołania sędziów z udziałem upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa" - wskazują sędziowie.

Przypominają też, że Sejm dokonał w maju wyboru sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa na kolejną kadencję.

"W skład tej Rady weszły osoby powiązane z władzą polityczną, skompromitowane, w tym domniemani uczestnicy tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości, która miała na celu zdyskredytowanie i zwalczanie sędziów broniących prawa obywateli do niezależnego sądu. Na Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącego KRS wybrano prezesów sądów, którzy są bezpośrednio podporządkowani Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu" - piszą autorzy listu.

Nowy skład KRS. Wybrani to powiązani z resortem Ziobry i grupą Kasta

Autorzy pisma obawiają się też, że wadliwie powołani sędziowie za cztery lata mogą stanowić połowę całego polskiego sądownictwa, co będzie oznaczało "upolitycznienie sądownictwa w Polsce i obniżenie poziomu orzeczniczego". Dodają, że "bez zmiany Krajowej Rady Sądownictwa, postępować będzie degradacja polskiego sądownictwa".

"Dlatego uważamy, że konieczne jest zainicjowanie postępowania przeciwnaruszeniowego przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu wyegzekwowania europejskich standardów wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, zgodnych z Konstytucją RP, zapewniających realny udział samorządu sędziowskiego, transparentnych, a tym samym gwarantujących wybór sędziów zgodnie z ustawą i niezależność sądów" - tłumaczą.

"Polki i Polacy oczekują, że polski rząd wypełni zalecenia KE płynące z wyroków TSUE i ETPCz. Polki i Polacy chcą realnego przywrócenia praworządności w Polsce. Warunkiem koniecznym jest doprowadzenie do zmian w KRS w sposób wyżej wskazany. Samo pudrowanie skrajnie wadliwego systemu dyscyplinarnego niewiele w tej kwestii zmieni. Nie można przywrócić rządów prawa walcząc jedynie ze skutkami, a nie z przyczynami kryzysu" - podsumowują.

Pod listem podpisali się prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis Beata Morawiec, prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce Ewa Ważny, prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia Karolina Sosinska i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych Aleksandra Wrzesińska-Nowacka.

