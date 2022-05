Jastarnia. Ewakuacja mieszkańców kilkunastu ulic z powodu niewybuchu

- Prosimy o zaplanowanie na ten dzień załatwienie spraw poza Jastarnią albo schronienie u krewnych lub znajomych poza obszarem ewakuacji. Od naszej dyscypliny zależy czas trwania, powodzenie i bezpieczeństwo akcji, która może być przeprowadzona tylko w świetle dziennym i pod nieobecność osób postronnych w promieniu rażenia określonym zarządzeniem o ewakuacji - zaapelował burmistrz Tyberiusz Narkowicz cytowany przez portal nadmorski24.pl.

Ewakuacja Jastarni - we wtorek mieszkańcy opuszczą swoje domy

Ewakuacja dotyczy osób mieszkających przy ulicach:

Portowej

Nad Zatoką

Szyprów

Błękitnej

Herrmanna

Braci Kłosów

Jana z Kolna

Ceynowy

Rybackiej

Południowej

Placu Necla

Tadeusza Kościuszki od nr 7 do końca

Abrahama od nr 19 do końca

Mariana Stelmaszczyka od nr 5 do końca

Ks. Bernarda Sychty od nr 35 do 95 (tylko numery nieparzyste)

Szkolna od nr 1 do nr 11

Spokojnej

Kossak- Główczewskiego od nr 3A do końca

Adama Mickiewicza od nr 31 do 71

Mieszkańcy tych ulic mieli opuścić strefę zagrożenia do wtorku do godziny 8. "Rzeczywiste zakończenie zagrożenia zasygnalizowane będzie komunikatem głosowym przez megafony. Mieszkańców prosimy o zabezpieczenie mieszkań i mienia na czas ewakuacji. Teren objęty ewakuacją zabezpieczany będzie przez patrole Policji" - przekazali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

Rzecznik prasowy 8. FOW kmdr ppor. Grzegorz Lewandowsk przekazał, że ewakuacja jest związana z pociskiem, który znajduje się tuż przy samym brzegu. - Jest to niewybuch pochodzenia radzieckiego z okresu II wojny światowej, o wadze ok. 250 kg - wyjaśnił w rozmowie z PAP Lewandowski. Dodał, że akcja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy, to wydobycie z wody niewybuchu, a drugi, przekazanie go saperom z 43. Batalionu Saperów z Rozewia i wywiezienia na poligon.

Ewakuacja Jastarni - punkt zborny dla ewakuowanych

Osoby, które nie mają schronienia na czas oczyszczania terenu z niewybuchu, mogą udać się do Szkoły Podstawowej w Jastarni, ul. Stelmaszczyka 4. Wyznaczone zostały również przystanki dla osób ewakuujących się i potrzebujących transportu:

ul. Mickiewicza, przystanek Jastarnia - Bór

ul. Mickiewicza, przystanek Jastarnia - Centrum

"Informujemy, że w związku z planowanym podjęciem niewybuchu, po godzinie 10 w strefie zagrożenia zamknięte będą ulice do momentu odwołania" - czytamy w komunikacie policji.

