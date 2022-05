Torzym. Ukradli kable zasilające szpital w prąd. "Skrajny brak respektu dla życia i zdrowia"

"Nie ma słów opisujących skrajny brak respektowania życia i zdrowia ludzkiego, jakim wykazało się trzech mieszkańców powiatu sulęcińskiego" - poinformowała policja. "Kierowani przez chęć nielegalnego zarobku, mężczyźni zniszczyli newralgiczną infrastrukturę, zasilającą szpital pulmonologiczno-kardiologiczny w prąd" - czytamy.

Lubuskie. Ukradli kable zasilające szpital w prąd, narażając życie pacjentów

Na początku maja policjanci z powiatu sulęcińskiego (woj. lubuskie) otrzymali informację o kradzieży, do której doszło na terenie Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu. Trzech mężczyzn ukradło stamtąd kilkadziesiąt metrów kabla elektroenergetycznego, telekomunikacyjnego oraz włazy zabezpieczające miejsce ich położenia.

Funkcjonariusze policji wskazali, z jak ogromnym niebezpieczeństwem wiązał się występek mężczyzn. "Nietrudno wyobrazić sobie, co może się stać w przypadku pacjentów podłączonych do respiratorów w momencie, w którym urządzenie odcięte zostanie od prądu, a agregat nie zadziała prawidłowo" - wyjaśnia policja.

Torzym. Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn, którzy ukradli kable ze szpitala

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawców kradzieży. Już po kilku dniach udało im się ująć podejrzanych o dokonanie zniszczeń i spowodowanie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.

Zatrzymano 20-, 31- i 34-latka. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty zamachu na urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, za co grozi im do ośmiu lat więzienia. Mają oni jednak usłyszeć również zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego, powodując uszkodzenie urządzenia doprowadzającego energię, za co również grozi im osiem lat pozbawienia wolności.

Obecnie mężczyźni przebywają w areszcie tymczasowym, gdzie spędzą jeszcze dwa miesiące. "Dla kilkuset złotych, ryzykowali ludzkim życiem i zdrowiem, a łączna wartość strat spowodowana ich przestępczą działalnością wyniosła 27 tysięcy złotych" - podsumowali policjanci.

