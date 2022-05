Pogoda na dziś - wtorek 31 maja. Nawet 23 stopnie Celsjusza. Na północy możliwe burze

Wtorek 31 maja zapowiada się na ogół dość pogodnie - wskazują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na północy, zachodzie i południowym wschodzie jednak przelotnie popada, na północy może też zagrzmieć.

Pogoda na dziś - wtorek 31 maja. Temperatura powietrza nawet do 23 st. C

We wtorek w całej Polsce będzie ciepło - najniższej maksymalnej temperatury powietrza możemy spodziewać się w Białymstoku, gdzie na termometrach zobaczymy 17 stopni Celsjusza. O dwa stopnie cieplej (19 st. C) natomiast będzie w: Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Olsztynie, Poznaniu, Suwałkach, Szczecinie, Toruniu i Zielonej Górze.

Z kolei 20 stopni w Kielcach, Lublinie, Łodzi, Opolu i Warszawie, a 21 stopni Celsjusza w Katowicach, Rzeszowie i Wrocławiu. Najcieplej w Krakowie - tam słupki termometrów podskoczą do 23 kresek.

Pogoda na dziś - wtorek 31 maja. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Pogoda na dziś - wtorek 31 maja. Przelotne opady i burze na północy

Jak zapowiadają synoptycy IMGW, we wtorek w regionach północnych, zachodnich i północno-wschodnich możliwe są przelotne opady deszczu. Dodatkowo na północy prognozowane są słabe burze. "Ze względu na stosunkowo małe zasoby wilgoci i energii dostępnej dla konwekcji prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest niskie. Opady deszczu nie będą przekraczać 10 mm, a porywy wiatru 50 km/h" - wskazuje instytut.

Warunki biometeorologiczne w przeważającej części Polski będą na ogół obojętne. W ciągu dnia biomet pogorszy się do niekorzystnego - na południowym zachodzie utrzyma się on do godzin wieczornych. W pozostałych regionach warunki poprawią się do obojętnych.

