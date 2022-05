Krasnystaw. 59-latka uszkodziła dwa auta, a uciekając, potrąciła rowerzystkę z dzieckiem. Była pijana

Zobacz wideo Parczew. Po narkotykach uciekał przed policją. Zakończył jazdę na słupie

Jak podał portal Lublin112.pl, do zdarzenia doszło w sobotę przed godz. 11:00 w Krasnymstawie (woj. lubelskie). Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 59-letnia kobieta wjechała w auto zaparkowane na ul. Sońki. Kiedy zobaczyła, co się stało, zaczęła odjeżdżać, doprowadzając kilka minut później do kolejnej kolizji.

REKLAMA

Łódź: 42-latek z zarzutem zabójstwa 26-letniej żony. Chciała wyjechać

Kobieta potrąciła rowerzystkę i jej synka

W trakcie ucieczki potrąciła rowerzystkę, która wiozła dziecko. - 45-letnia kobieta, wioząca w foteliku swoje trzyletnie dziecko, została poważnie ranna po potrąceniu przez samochód przy ul. Kościuszki - przekazał, cytowany przez tvn24.pl, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie kom. Andrzej Fijołek. - Kobieta znajduje się bardzo ciężkim stanie. Chłopczyk również został przewieziony do szpitala - dodał funkcjonariusz.

Lublin112.pl poinformował, że 45-latka została przetransportowana do szpitala karetką, a jej trzyletni synek śmigłowcem. "Jak nam przekazano, oboje są w ciężkim stanie, przy czym rowerzystka walczy o życie" - przekazał portal.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Róża Podgórna. Dwie młode osoby zmarły w wypadku. Kierowca był pijany

Sprawczyni wypadku była pijana

59-latka została zatrzymana dzięki szybkiej reakcji świadków wypadku, którzy wyczuli od niej alkohol. Kobieta odmówiła jednak badania alkomatem i została przewieziona na badanie krwi.

- Kierująca autem 59-latka była pod wpływem alkoholu, według ustaleń miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie - powiedział kom. Andrzej Fijołek.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.