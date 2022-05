W niedzielę Polska będzie pod wpływem niżu, którego ośrodek będzie nad Finlandią oraz północną Rosją. Do kraju napłynie również chłodne powietrze polarno-morskie. Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ciśnienie przez cały dzień będzie się wahać.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego?

Pogoda na dziś - niedziela 29 maja. Będzie pochmurno i mokro

Pogoda w niedzielę w województwach zachodniopomorskim i pomorskim przyniesie duże zachmurzenie. Wystąpią przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia będzie 15 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni oraz północno-zachodni. Większe zachmurzenie wystąpi w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Tam mogą wystąpić, burze podczas których wiatr będzie porywisty.

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego mogą się spodziewać większych przejaśnień i chwil ze słońcem, ale na północy regiony wystąpią burze. W województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim wystąpi wyższa temperatura do 17 st. C.

Pogoda na czerwiec. Potężny upał w Polsce? Zdania synoptyków podzielone

W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim możemy się spodziewać okresowych opadów deszczu, natomiast w Sudetach może pojawić się deszcz ze śniegiem. Według przewidywań synoptyków IMGW, duże zachmurzenie i liczne opady wystąpią w województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Pogoda na dziś - niedziela 29 maja. Najcieplej będzie na południu kraju

Mieszkańcy Rzeszowa, Krakowa, Katowic, Kielc, Lublina i Wrocławia mogą liczyć na ciepłe, niedzielne popołudnie, ponieważ w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą nawet 18 st. C. Nieco chłodniej będzie w Białymstoku, Warszawie, Łodzi Zielonej Górze, Poznaniu, Olsztynie i Bydgoszczy - tam niespełna 16 st. C. Najniższa temperatura będzie w Gdańsku i w Szczecinie, gdzie słupki rtęci wskażą jedynie 14 st. C.

Pogoda na dziś - niedziela 29 maja Gazeta.pl

Pogoda. Chłodna końcówka maja. Będzie padać, możliwe też burze