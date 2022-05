Rosja odmówiła oddania ośrodka nad Zalewem Zegrzyńskim. Od lutego nie płaci czynszu

Zobacz wideo Bożek: Zdecydowanie łatwiej jest nam walczyć o Puszczę Amazońską niż o drzewo, które niszczy sąsiad

"Pomimo wezwania Ambasady Federacji Rosyjskiej do wydania nieruchomości i podjęcia działań zmierzających do jej przejęcia, Ambasada Federacji Rosyjskiej odmówiła jej wydania" - poinformowało Ministerstwo Klimatu w odpowiedzi na zapytanie poselskie cytowanej przez tvnwarszawa.pl.

Rosja wynajmuje teren wypoczynkowy w Skubiance nad Zalewem Zegrzyńskim od lat 80. Ambasada stworzyła tam ośrodek wypoczynkowy. W połowie kwietnia umowa najmu z Lasami Państwowymi została rozwiązana. Lasy wezwały Rosję do oddania terenu - jednak bezskutecznie. Ambasada od lutego nie płaci też 12 tys. zł za dzierżawę terenu.

Wcześniej pojawiły się pomysły, by po przejęciu działki i ośrodka wykorzystać go np. do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. Jednak nie wiadomo, w jakim stanie są budynki. Władze będą teraz starać się o odzyskanie działki na drogę postępowania cywilnego.

Odzyskane "Szpiegowo"

W kwietniu Skarb Państwa przejął tzw. "Szpiegowo", czyli kompleks budynków przy ul. Sobieskiego 100 w Warszawie, które przez wiele lat były dzierżawione przez Federację Rosyjską. Władze Warszawy od dawna starał się o odzyskanie budynku. Pomimo prawomocnych wyroków sądu ambasada Rosji odmawiała przekazania budynku. W końcu budynek przejęto w asyście komornika i służb.

Kompleks "Szpiegowo" należał do Związku Radzieckiego, a później Federacji Rosyjskiej od lat 70. Osiedle opustoszało w połowie lat 70. W 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie zwrotu budynku Polsce.

