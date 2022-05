Róża Podgórna. Dwie młode osoby zmarły po dachowaniu auta. Kierowca był pijany

Jak czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, do tragicznego w skutkach wypadu doszło w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Róża Podgórna w województwie lubelskim. Jadący drogą powiatową kierowca stracił panowanie nad kierownicą.

Wypadek w Róży Podgórnej. Za kierownicą siedział pijany 21-latek

Auto zjechało z jezdni, a następnie wjechało w ogrodzenie posesji. - 21-letni kierujący samochodem na drodze powiatowej w terenie zabudowanym - w rejonie skrzyżowania - najprawdopodobniej z powodu nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego samochód uderzył w ogrodzenie posesji, a następnie odbił się od ogrodzenia doprowadzając do dachowania pojazdu - przekazał w rozmowie z PAP rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie kom. Andrzej Fijołek.

W pojeździe znajdowało się pięć osób. Było to czterech 21-latków, mieszkańców gminy Stoczek Łukowski oraz 18-letnia dziewczyna, mieszkająca w gminie Domanice w województwie mazowieckim.

Na miejscu zdarzenia zginęły dwie osoby: 18-latka oraz jeden z 21-latków. Dwaj pozostali pasażerowie trafili do szpitala z obrażeniami ciała. Pod opieką lekarzy znajduje się także 21-letni kierowca, u którego badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie aż 2,26 promila alkoholu.

Wypadki po spożyciu alkoholu - jakie kary grożą kierowcom?

Zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się dwa stany po spożyciu alkoholu:

stan "wskazujący na spożycie alkoholu" - gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza;

- gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza; stan nietrzeźwości - gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia do przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem, za które grozi areszt, grzywna do pięciu tys. zł i czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może wynosić od pół roku do trzech lat. W przypadku zakazu trwającego powyżej roku - przed otrzymaniem zwrotu prawa jazdy osoba musi ponownie odbyć egzamin na prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może natomiast orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Sąd obligatoryjnie orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat, a w przypadku, gdy kierujący w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek śmiertelny, zakaz może zostać nałożony dożywotnio. Dodatkowo sąd orzeka również przekazanie środków pieniężnych na rzecz organizacji społecznej lub instytucji zajmującej się pomocą ofiar wypadków drogowych.

