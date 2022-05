W piątek Platforma Obywatelska zorganizowała kongres programowy "Pomocna Polska". Podczas tego wydarzenia przemawiał m.in. Donald Tusk. - Dzisiaj będziemy mówili o pomocnej Polsce. Wszędzie, gdzie jestem w trakcie siedmiu miesięcy podróży, czy to jest mała wieś, miasto, czy stolica - wszędzie spotykam ludzi, którzy są samodzielni, którzy mają dosyć zła, kłamstwa, korupcji, takiej buty, a z drugiej strony bezradności państwa - mówił

REKLAMA

Donald Tusk: Mój powrót to jest powrót do przyszłości

Podczas swojego wystąpienia Donald Tusk mówił o swoim powrocie do polityki krajowej. Zaznaczył, że nie jest to powrót do przeszłości - Nie ma powrotu do przeszłości, mój powrót to jest powrót do przyszłości, że użyję filmowego porównania - powiedział Tusk.

- Chcemy dzisiaj rozmawiać. Ja chcę słuchać przede wszystkim ludzi, młodych ludzi, energicznych ludzi, którzy chcą zbudować Polskę jako państwo pomocne dla wszystkich, którzy chcą też budować koalicję. I nie będziemy rozmawiali o koalicjach partyjnych, chcą zbudować koalicję pokoleń, koalicję ludzi, którzy nie boją się wyzwań, ludzi nowoczesnych, prawdziwych odpowiedzialnych patriotów - apelował Tusk.

Więcej informacji na głównej stronie Gazeta.pl

Donald Tusk: Od siedmiu lat rządzi ponury gabinet cieni. My chcemy powołać drużynę przyszłości

- Przywrócimy państwo, które pozwala ludziom żyć, tak jak to ludzie sobie zaplanowali i wymarzyli, ale państwo, które będzie gotowe, też w sensie organizacyjnym, logistycznym, finansowym, technicznym zawsze wtedy, kiedy jest niezbędne - oświadczył lider PO. Donald Tusk zaznaczył, że obecnie w Polsce mamy państwo, które nikomu nie pomaga, za to chce urządzić nam nasze życie według modły, którą wymyśliło Prawo i Sprawiedliwość.

Donald Tusk zaznaczył podczas swojego przemówienia, że nie ogłasza gabinetu cieni. - W Polsce od siedmiu lat rządzi taki jakiś bardzo ponury gabinet cieni, to poczucie mroku, że wszystko jest w cieniu, w półcieniu. W miejsce tego ponurego gabinetu cieni, który rządzi Polską, my chcemy powołać drużynę przyszłości - ludzi w różnym wieku, o różnych kompetencjach, energicznych, z marzeniami - zadeklarował Tusk.

Zobacz wideo Tusk na kongresie programowym PO: W Polsce od siedmiu lat rządzi ponury gabinet cieni. My chcemy powołać drużynę przyszłości

Kongres PO. Partia przedstawiła swoje postulaty

Politycy PO podczas kongresu przestawili postulaty partii.

- Proponujemy trzy miliardy złotych funduszu, który zagwarantuje samorządom przynajmniej 50 proc. kosztów na przejazdy. Półtora miliarda na przejazdy kolejowe, półtora miliarda na przejazdy autobusowe - mówił poseł Franciszek Sterczewski. Dodał, że zmiany powinny dotyczyć też inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną i kolejową.

- Przekształcimy PKP, polskie linie kolejowe ze spółki handlowej w agencję rządową. Dlaczego? W tym momencie TLK jako spółka jest po prostu obarczona wysokimi kosztami stałymi. Po przekształceniu w agencję będziemy mogli ją uwolnić z tych kosztów, dzięki czemu tory będzie mogła udostępniać przewoźnikom taniej, a przewoźnicy będą mogli obniżyć ceny biletów. To jest bardzo kluczowe dla pasażerów - podkreślił poseł.

PO chce też ujednolicenia taryf przewoźników publicznych tak, by można było stworzyć wspólny bilet na wiele środków komunikacji.