Andrzej Duda żartuje z Tuska, pielęgniarek i cewników. Zachwycona publiczność zanosi się śmiechem

Andrzej Duda wziął udział w 30. Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność" w Zakopanem. Podczas swojego występu zażartował z plakatu skierowanego przed laty do Donalda Tuska. Nawiązywał on do cewnikowania przez 67-letnią pielęgniarkę. Publiczność była zachwycona żartem prezydenta - śmiała się i klaskała. Ale sytuacja w ochronie zdrowia żartem wcale nie jest.

