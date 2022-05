Pogoda w piątek w całej Polsce będzie pochmurna i wietrzna. Prognozuje się przelotne opady deszczu, a także burze. Zagrzmieć może w całym kraju, najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie burz na wschodzie.

Pogoda. Chłodny i deszczowy piątek

"W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura od około 14 stopni C na Suwalszczyźnie i nad morzem do 23 st. C na południowym wschodzie" - zapowiedział w piątek rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

Pogoda na dziś - piątek 27 maja. Deszcz, burze, a nawet krupa lodowa

Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Ponadto synoptycy instytutu wydali ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem, który szczególnie da o sobie znać na północy, najsilniej powieje bowiem nad morzem. Alerty drugiego stopnia (pomarańczowe) zostały wydane dla województw:

zachodniopomorskiego (powiaty: Świnoujście, kamieński, goleniowski, policki, Szczecin, gryficki, łobeski, świdwiński, kołobrzeski, białogardzki, koszaliński, Koszalin, sławieński),

pomorskiego (powiaty: słupski, Słupsk, lęborski, wejherowski, pucki).

W wymienionych regionach prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości 50 kilometrów na godzinę, który w porywach rozpędzi się nawet do 95 km.h. Miejscami możliwe burze. Alerty będą ważne do godz. 21.

Szlaki w Karkonoszach otwarte dla turystów. Warunki się poprawiają

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia (żółte) przed silnym wiatrem wydano natomiast dla województw:

zachodniopomorskiego (oprócz województw, dla których wydano alerty pierwszego stopnia),

pomorskiego (oprócz województw, dla których wydano alerty pierwszego stopnia),

lubuskiego,

wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

łódzkiego (tylko powiaty północne),

mazowieckiego (oprócz powiatów południowych),

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego.

Przewidywany jest silny wiatr o prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h. Miejscami przewiduje się burze. Alerty pozostaną ważne do godz. 21. Warunki biometeorologiczne w przeważającej części kraju będą niekorzystne. Jedynie na południu nad ranem biomet będzie obojętny, w kolejnych godzinach zmienią się jednak w niekorzystne i do końca dnia będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka.

