Karkonosze. Szlaki otwarte dla turystów. Warunki w górach się poprawiają

Otwarty odcinek przebiega między Domem Śląskim a schroniskiem Nad Łomniczką, którym biegnie Główny Szlak Sudecki. Turyści mogą też korzystać ze szlaku żółtego, który prowadzi przez Biały Jar oraz z Drogi Jubileuszowej na Śnieżkę.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Topniejący lodowiec może spaść z Mont Blanc

Karkonosze. Zostanie otwartych coraz więcej szlaków

Prawdopodobnie w najbliższych dniach zostanie również otwarty szlak czerwony nad Kotłem Małego i Kotłem Wielkiego Stawu oraz zielony nad krawędzią Kotła Szrenickiego, który ciągnie się od górnej stacji wyciągu na Szrenicę do Trzech Świnek.



Szlaki zamknięte ze względu na ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych pozostaną takie prawdopodobnie do 6 czerwca. Dotyczy to "szlaku żółtego od schroniska Pod Łabskim Szczytem do szlaku czerwonego przy Śnieżnych Kotłach, zielonego tzw. Ścieżka nad Reglami przez Śnieżne Kotły, na odcinku od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem, zielonego od Polany do szlaku czerwonego przy Słoneczniku, niebieskiego przez Czoło od przełęczy Okraj na Skalny Stół - ze względu na ochronę cietrzewia. Szlak niebieski od Domku Myśliwskiego do schroniska Samotnia, ze względu na ochronę sokoła wędrownego" - przekazują władze Karkonoskiego Parku Narodowego.

Od 25 maja jest zamknięty szlak zielony, który prowadzi od górnej stacji kolei linowej na Szrenicę w stronę Hali Szrenickiej. Jest to spowodowane remontem, który może potrwać przez kilka najbliższych dni.

Karkonosze. Jakie warunki są w Karkonoszach?

Szlaki są otwierane, ponieważ warunki w górach się poprawiają, a śniegu w wysokich partiach gór jest coraz mniej. Przed wędrówką należy jednak zapoznać się z warunkami pogodowymi, jakie panują w górach. W ciągu najbliższych dni pogoda w Karkonoszach ma być zmienna. Mogą pojawić się opady deszczu oraz wystąpić spore różnice temperatur. Dbajmy więc o swoje bezpieczeństwo.

Tatry. Rodzina spadła z Przełęczy Szpiglasowej. Mieli tylko raczki