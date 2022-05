Pogoda na dziś - piątek 27 maja. Znów będzie deszczowo. Pojawią się burze i krupa lodowa

"W piątek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie kraju. Przelotne opady deszczu, dość silny i porywisty wiatr" - czytamy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na dziś. W piątek maksymalnie 23 stopnie

W piątek 27 maja najcieplej będzie na południu kraju, a dokładniej w województwie podkarpackim, gdzie termometry wskażą 23 stopnie. 21 stopni synoptycy zapowiadają w województwie małopolskim. Nieco chłodniej, bo 19 stopni, wskażą termometry w województwie śląskim.

Synoptycy prognozują 18 stopni w następujących województwach: lubelskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, lubuskim, opolskim oraz wielkopolskim. 17 stopni będzie w województwie łódzkim oraz w województwie kujawsko-pomorskim. 16 stopni będzie na Mazowszu i w województwie warmińsko-mazurskim. 15 stopni prognozowanych jest na Podlasiu i w województwie zachodniopomorskim.

Pogoda na piątek. Warto zabrać ze sobą parasol

Synoptycy zapowiadają, że w piątek nie będziemy mogli cieszyć się ładną pogodą. Niemal w całym kraju będzie pochmurno, a z godziny na godzinę zachmurzenie będzie wzrastać. Jak dodają, pojawią się również przelotne opady deszczu, które będą przemieszczać się z zachodu na wschód kraju. Na północy kraju wystąpią też burze.

"Przelotne opady deszczu, na północy i południowym wschodzie kraju miejscami także burze; lokalnie na północy możliwy opad krupy lodowej. Prognozowana suma opadów około 10 mm, miejscami do 15 mm" - czytamy na stronie IMGW.

Pogoda. Chłodna końcówka maja. Będzie padać, możliwe też burze

Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy i północnym wschodzie kraju osiągać będzie do 70 km/h. Nad morzem wiatr będzie okresami silny i osiągnie od 50 km/h do 80 km/h w porywach wiatru. W górach wiatr osiągnie do 80 km/h w porywach, w Tatrach zaś do 100 km/h.