Kielce. Pędził S7 blisko 190 km/h. Przyznał, że jest "wczorajszy" i nie ma uprawnień

"Policjanci z grupy Speed po raz kolejny wykazali się skutecznością, eliminując z ruchu przestępcę drogowego" - relacjonuje świętokrzyska policja. Mężczyzna stanie teraz przed sądem. Za przewinienia, których się dopuścił, grozi mu surowa kara.

Rozpędził się na drodze ekspresowej do blisko 190 km/h. Został zatrzymany przez łowców piratów drogowych

W środę 25 maja funkcjonariusze grupy Speed w nieoznakowanym pojeździe kontrolowali prędkość pojazdów. Gdy w miejscowości Kostomłoty wykonali pomiar prędkości zmierzającego w kierunku Krakowa auta, okazało się, że kierowca jechał z prędkością 187 km/h, gdy dopuszczalna prędkość wynosiła 120 km/h.

"Po zatrzymaniu do kontroli siedzący za kierownicą seata mężczyzna od razu przyznał się, że jest 'wczorajszy' i nie posiada uprawnień do kierowania" - informują funkcjonariusze świętokrzyskiej policji. Mężczyzna tłumaczył również, że wraca od rodziny.

Okazało się również, że 33-latek ma sądowy zakaz kierowania pojazdami, który obowiązuje do 2024 roku. Po badaniu alkomatem wyszło na jaw, że ma w organizmie ponad pół promila alkoholu. Mężczyzna stanie teraz przed sądem, gdzie może czekać go surowa kara. Grozi mu nawet pięć lat więzienia.

Stan "wskazujący na spożycie alkoholu" a stan nietrzeźwości - jaka jest różnica?

Zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się dwa stany po spożyciu alkoholu:

stan "wskazujący na spożycie alkoholu" - gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza;

stan nietrzeźwości - gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia do przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem, za które grozi areszt, grzywna do pięciu tys. zł i czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może wynosić od pół roku do trzech lat. W przypadku zakazu trwającego powyżej roku - przed otrzymaniem zwrotu prawa jazdy osoba musi ponownie odbyć egzamin na prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może natomiast orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Sąd obligatoryjnie orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat, a w przypadku, gdy kierujący w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek śmiertelny, zakaz może zostać nałożony dożywotnio. Dodatkowo sąd orzeka również przekazanie środków pieniężnych na rzecz organizacji społecznej lub instytucji zajmującej się pomocą ofiar wypadków drogowych.

