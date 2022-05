Gdynia. W samochodzie znaleziono zwłoki mężczyzny. Prokuratura wszczęła śledztwo

Do zdarzenia doszło w czwartek 26 maja. Policjanci z komisariatu w Chwarznie w Gdyni nad ranem odebrali zgłoszenie od kobiety, która dostrzegła w samochodzie mężczyznę w nienaturalnej pozycji - donosi dziennikbaltycki.pl.

- Około godziny 4:00 otrzymaliśmy zgłoszenie od pieszej, że w pojeździe przy u. Widnej w Gdyni Chwarznie znajduje się mężczyzna, który jest w nienaturalnej pozycji - przekazał portalowi Gdynia Nasze Miasto asp. szt. Łukasz Grzyb z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

W Gdyni znaleziono ciało mężczyzny

Policjanci niezwłocznie udali się na ulicę Widną, gdzie zaparkowany był samochód, w którym znajdował się nieznajomy mężczyzna. Po dotarciu na miejsce zdarzenia funkcjonariusze stwierdzili, że nie daje on oznak życia. Mundurowi o sprawie zawiadomili biegłego lekarza.

Na miejsce zdarzenia przyjechał także technik policji, który pod nadzorem prokuratury prowadzi dochodzenie w sprawie znalezionego w samochodzie ciała. Gdyńscy policjanci wstępnie wykluczyli udział osób trzecich, nie potwierdziła jednak też samobójstwa. Wiadomo, że odnaleziony w samochodzie mężczyzna miał 67 lat. Funkcjonariusze policji nie podają więcej informacji na jego temat.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

