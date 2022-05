Ziobro o zarzutach opozycji: Skala kłamstw i inwektyw świadczy o waszej bezradności

Trwa sejmowa komisja sprawiedliwości, która zajmuje się wnioskiem o odwołanie Zbigniewa Ziobry. - Zarzut, który stawiamy ministrowi sprawiedliwości to doprowadzenie do konfliktu z UE przez jawne łamanie traktatów unijnych (...) Oddalenie się Polski od UE to marzenie Putina - mówiła wiceprzewodnicząca komisji Kamila Gasiuk-Pihowicz. - Skala kłamstw i inwektyw, którymi się państwo posługiwaliście, świadczy o skali waszej bezradności i niekompetencji, bo tylko tak można wyjaśnić słowa, które padły - bronił się Zbigniew Ziobro.

