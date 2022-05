"Musimy mieć świadomość, że uchodźcy zostaną na dłużej". PAH tworzy nową misję i szuka pracowników

Zobacz wideo O czym powinniśmy pamiętać, pomagając uchodźcom? Ekspertka wyjaśnia

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę minęły trzy miesiące. Spowodowała ona wysiedlenie 8 milionów ludzi na terenie tego kraju, a więcej niż 6 milionów uchodźców z Ukrainy znalazło schronienie w innych krajach, w tym w Polsce.

Granicę naszego kraju przekroczyło od 24 luteogo 3,5 mln ludzi z Ukrainy. Wielu z nich pojechało dalej, część już wróciła do kraju, ale - według szacunków - 1,3 mln zostało w Polsce. Niewykluczone, że wraz z trwaniem wojny przyjadą kolejni. A wielu zostanie u nas na dłużej. Niektórzy nie mają do czego wracać, bo ich miasta są zniszczone lub okupowane, nie działają szkoły i szpitale. Inni mogą bać się, że wojna dotrze i do ich miast, lub że z jej powodu nie będą mieli perspektyw na pracę i choćby częściową normalność.

W odpowiedzi na ich potrzeby Polska Akcja Humanitarna uruchamia "Misję Polska". Cel - pisze organizacja - to skutecznie odpowiadać na kryzys uchodźczy w naszym kraju.

- Musimy mieć świadomość, że setki tysięcy ludzi, którzy przyjechali po 24 lutego do Polski, zostaną w naszym kraju na dłużej - mówi Helena Krajewska, rzeczniczka PAH - Zaczynają praktycznie od nowa, nie mając środków do życia, żadnej stabilności. Potrzeby są naprawdę ogromne.

PAH szuka 100 nowych pracowników

Jak informuje organizacja, "Misja Polska" planowana jest jako oddzielna, duża struktura wewnątrz PAH, zorganizowana na wzór misji zagranicznych w krajach Afryki czy Bliskiego Wschodu. Ma łączyć już istniejące projekty wsparcia z nowymi inicjatywami w długofalowej perspektywie.

Jednym z zadań misji będzie dalsza pomoc na granicy polsko-ukraińskiej i w punktach recepcyjnych. Do tego dochodzą m.in. rozszerzone programy dystrybucji kart pomocowych, zapewnienie pomocy psychospołecznej i wsparcia żywnościowego dla dzieci i młodzieży w kryzysie uchodźczym.

-Już teraz myślimy o kolejnych działaniach: wsparciu przy zatrudnieniu, integracji, dostępie do nauki języka polskiego czy edukacji globalnej - wymienia Beata Dolińska, kierowniczka programowa PAH - To bardzo szeroki obszar zadań, dlatego oprócz środków finansowych najbardziej potrzebujemy rąk do pracy.

Aby sprostać nowym wyzwaniom, Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła rekrutację na wielką skalę. Łącznie zatrudnionych zostanie blisko 100 osób: specjalistów od logistyki i dostaw, pozyskiwania grantów, finansów czy zarządzania programami, a także ekspertów merytorycznych. Wszystkie bieżące rekrutacje można znaleźć na stronie: pracuj.pl/polska-akcja-humanitarna

