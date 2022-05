"Z okazji Dnia Matki prosimy przyjąć nasze serdeczne życzenia szczęścia i harmonii w życiu rodzinnym; dobrego zdrowia i pogody ducha, czułości i wsparcia ze strony dzieci oraz radości z ich sukcesów, a także spełnienia wszelkich osobistych planów i marzeń. Niech ten dzień będzie pełen uśmiechu, dobrych wzruszeń i rozmów oraz najpiękniejszych wspomnień" - życzyli mamom Andrzej i Agata Dudowie.

Dzień Matki

Andrzej Duda i pierwsza dama składają życzenia wszystkim mamom

Prezydencka para wyraziła nadzieję, że to wyjątkowe święto przyniesie Paniom wytchnienie od trosk dnia codziennego - tym bardziej, że przez ostatnie dwa lata z powodu pandemii, a szczególnie od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. "To dodatkowe wyzwanie dla kobiet, które otaczają swoje dzieci opieką, wychowują je, stwarzają im odpowiednie warunki do rozwoju - a ponadto obowiązki domowe łączą z pracą zawodową" - podkreślili.

"Jednak macierzyństwo jest skarbem, który sam w sobie wynagradza te trudy. Więź między matką a dzieckiem, miłość, czułość, zaufanie i zrozumienie, którymi nawzajem się obdarowują, to dobro bezcenne. Jest to źródło siły, która pozwala przezwyciężyć największe przeszkody" - napisał prezydent i jego małżonka.

Premier Mateusz Morawiecki także złożył życzenia wszystkim mamom. "Mama. Jedno z pierwszych słów, których się uczymy. Gdy je wypowiadamy, porusza ono w nas jakąś czułą strunę, ukryte pokłady wspomnień, ciepła i dobroci" - zaczął swój wpis premier. Mateusz Morawiecki podkreślił, że "niewiele jest w życiu tak pięknych i szczerych więzi, jak bezinteresowna, pełna poświęcenia miłość matki".

Premier wspomniał również o swojej mamie, która w tym roku skończył 92 lata. "Wiele w życiu przeszła, widziała i przecierpiała. Mogę śmiało powiedzieć, że bez jej siły, mądrości i schronienia, jakie dawała mi jej miłość, nie byłbym tu, gdzie jestem. Dziękuję Ci Mamo za życie, które mi dałaś i szanse, które stworzyłaś" - napisał Morawiecki. Premier w Dniu Matki życzył wszystkim mamom "by rodziny, które tworzą i dzieci, które sprowadzają na ten wymagający świat, były dla nich nieustannym źródłem satysfakcji, spełnienia i szczęścia".

Drogie mamy - od Was wszystko się zaczyna. Wasza bezinteresowna miłość ma wielką moc, by zmieniać świat na lepsze, bo daje siłę tym, którzy tworzą przyszłość!

- podkreślił.

