Nowe informacje o poszukiwanym ws. zabójstwa na Nowym Świecie. Brał udział w podpaleniu klubu

Do zabójstwa mężczyzny na Nowym Świecie w Warszawie doszło 8 maja. Jak pisaliśmy, kilka osób, prawdopodobnie pijanych, zaatakowało ostrym narzędziem mężczyznę, który stanął w obronie kobiet. Wcześniej miało dojść do awantury w jednej z bram na rogu Foksal i Nowego Światu.

REKLAMA

29-latek z ranami kłutymi wszedł do sklepu, gdzie stracił przytomność. Mimo udzielonej pomocy życia mężczyzny nie udało się uratować.

Sprawcy są poszukiwani. Prokuratura wydała w tym tygodniu list gończy za 23-letnim Sebastianem Włodarczykiem i 27-letnim Łukaszem Goławskim.

Atak na Nowym Świecie. Podejrzany był skazany za podpalenie klubu

Według nieoficjalnych informacji, do których dotarła Polska Agencja Prasowa, Łukasz Goławski jest znany policji. Mężczyzna był skazany w procesie Krzysztofa U. ps. "Fama", oskarżonego o podpalenie klubu przy ul. Foksal w Warszawie.

Więcej informacji na głównej stronie Gazeta.pl

Do podpalenia ekskluzywnego klubu nocnego doszło 16 września 2019 roku. Straty oceniono wówczas na 5,5 miliona złotych. Według informacji biegłych do spalenia budynku doszło w wyniku umyślnego działania.

Podpalenie klubu przy ul. Foksal. Zleceniodawcą konkurencja

Sprawą zajmowała się policja i prokuratura. W wyjaśnieniu sprawy pomogły zapis z monitoringu oraz zeznania tzw. małego świadka koronnego. To on poinformował organy, że Krzysztof U. kilka dni przed podpaleniem klubu dostał się do środka, by zapoznać się z rozkładem budynku.

Krzysztof U. razem ze wspólnikami włamali się do środka, wybijając okno. Według relacji śledczych, aby wzniecić pożar, mieli użyć mieszkanki łatwopalnych cieczy. "Fama" podpalił budynek na zlecenie właścicieli konkurencyjnego klubu.

23 października 2019 roku Krzysztof U. razem ze wspólnikami usłyszeli zarzuty. Gangster za udział w podpaleniu oraz m.in. zabójstwo i napady rabunkowe został skazany w 2021 roku na 25 lat więzienia.

Zobacz wideo Policjanci reanimowali pasażera warszawskiego autobusu

Zabójstwo dwa dni po wyroku

Jak informuje PAP, na początku lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Łukasza Goławskiego za współudział w podpaleniu klubu na karę 3 lat i 6 miesięcy więzienia. Sąd wymierzył mu także grzywnę.

6 maja Sąd Apelacyjny zmniejszył mu wyrok do 3 lat więzienia. Zaledwie dwa dni po uprawomocnieniu się wyroku Goławski brał udział w zabójstwie na Nowym Świecie.

Policja prosi o pomoc w znalezieniu sprawców

Warszawska policja wzywa każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki policji lub prokuratury. Funkcjonariusze ostrzegają również, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Osoby posiadające informacje dotyczące tego zdarzenia, proszone są o kontakt z Oficerem Dyżurnym KRP Warszawa I, nr tel. 47-72-391-50, Wydziałem do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, tel. 47-72-391-30 lub 47-72-391-32, z prowadzącym postępowanie nr tel. 47-72-391-14 lub numerem alarmowym 112.