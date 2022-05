Pomaska: Chciałabym, żeby Ziobro przestał być ministrem sprawiedliwości. On kompromituje ten resort

Zobacz wideo Agnieszka Pomaska gościnią Porannej Rozmowy Gazeta.pl

W czwartek wieczorem Sejm zajmie się wnioskiem opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek o odwołanie lidera Solidarnej Polski złożyli 11 maja posłowie KO, Lewicy, KP-PSL oraz Polski 2050.

- Ja bym chciała, żeby Zbigniew Ziobro przestał być ministrem sprawiedliwości. On kompromituje ten resort, kompromituje cały wymiar sprawiedliwości. Używa politycznej władzy do szukania haków na przeciwników politycznych, nawet na sędziów. Szuka wiernych prokuratorów, którzy będą wykonywali jego polecenia. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby Zbigniew Ziobro przestał być ministrem. Przestał pełnić tę funkcję - mówiła.

- Nie jest tajemnicą, że cały klub Koalicji Obywatelskiej zagłosuje za tym wnioskiem. Bardzo bym chciała, żeby to był wniosek skuteczny - mówiła posłanka KO Agnieszka Pomaska. - Jeśli chociaż kilka osób z Prawa i Sprawiedliwości przyłoży do tego rękę będę usatysfakcjonowana - dodała.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej stwierdziła, że zarówno politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak i członkowie Solidarnej Polski boją się, że poniosą konsekwencje za decyzje, jakie podejmowali podczas rządów. - Ekipa rządząca, również Zbigniew Ziobro boi się utraty władzy, boją się, że poniosą odpowiedzialność za to, co robią. Ziobro boi się, że będzie rozliczony - mówiła.

Pomaska: Ziobro prowadzi bardzo ryzykowną grę

Łukasz Rogojsz spytał się posłanki, kto według niej boi się prowadzonej przez rządzących gry politycznej Zbigniew Ziobro czy Jarosław Kaczyński.

- Zbigniew Ziobro prowadzi bardzo ryzykowną grę. On […] szuka różnych haków na opozycję, również na opozycję wewnętrzną. Myślę, że Jarosław Kaczyński oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości wokół niego boją się o siebie. Zastanawiają się co Zbigniew Ziobro może przyszykować na nich. To jest związek mafijny. [...] Zbigniew Ziobro ma bardzo poważne narzędzia, które w sposób bardzo wątpliwy wykorzystuje - dodała posłanka.

Wyjazdowe posiedzenie KO. Pomaska: Jest na czym budować szeroką koalicję

Agnieszka Pomaska została spytana również o wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, który odbył się w poniedziałek w Jachrance. Łukasz Rogojsz zapytał posłankę o konflikt na linii Donald Tusk - Rafał Trzaskowski. - Panowie nie ze wszystkim się zgadzali, chociażby w kwestiach programowych, patrząc na to co w swojej kampanii proponował Rafał Trzaskowski, z czego nigdy się nie wycofał. Mówił m.in. o tym, że nie wszystko, co zrobił PiS jest złe [...]. To Tuskowi się bardzo nie spodobało. - stwierdził prowadzący Porannej Rozmowy.

- Punktów wspólnych z którymi wszyscy się zgadzamy jest mnóstwo. Uważam, że jest na czym budować koalicję. Te kwestie programowe są bardzo istotne. One powinny być kwintesencją tego wspólnego pójścia do wyborów - stwierdziła Pomaska i dodała: - Naszym wspólnym celem jest wygranie wyborów. Odsunięcie tej patologicznej władzy od sterów w Polsce. Nie mam żadnej wątpliwości, że wszyscy, którzy są po naszej stronie mają ten wspólny cel.