Egzamin ósmoklasisty odbywa się w tym roku w dniach 24-26 maja. Uczniowie muszą zmierzyć się z trzema testami - z języka polskiego, matematyki oraz z języka obcego nowożytnego. Początkowo przystąpili do egzaminu z języka polskiego, następnego dnia z matematyki, a w czwartek stawią czoła językowi obcemu nowożytnemu.

Egzamin ósmoklasisty 2022 - język obcy nowożytny. Który język wybierają ósmoklasiści?

Jak podaje RMF FM, najczęściej wybieranym przez ósmoklasistów językiem na egzaminie jest język angielski. Aż 97,5 proc. uczniów zadeklarowało, że chce sprawdzić swoje umiejętności z tego języka. Na zdawanie języka niemieckiego na egzaminie ósmoklasisty zdecydowało się 2,2 proc. uczniów.

Takie języki jak francuski, hiszpański, rosyjski i włoski wybrało tylko 0,3 proc. wszystkich zdających egzamin ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty 2022 - gdzie znaleźć arkusze? Kiedy wyniki egzaminu?

Egzamin z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozpoczną o godzinie 9. Na rozwiązanie wszystkich zadań będą mieli 90 minut. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami będą mieli czas przedłużony o 45 minut.

Arkusze CKE i propozycje rozwiązań zadań dostępne będą po godzinie 13 na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Co zrobić w przypadku spóźnienia lub choroby?

Uczniowie, którzy nie przystąpią do egzaminu w maju, mogą zrobić to w dniach od 13 do 15 czerwca. Niezależnie od tego kiedy uczeń napisał test, pozna wyniki 1 lipca 2022 roku. Zaświadczenia o wynikach zostaną wydane uczniom 8 lipca br. Bez względu na otrzymaną liczbę punktów, każdy uczeń zda egzamin. Wyniki jednak będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

