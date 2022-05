Liderzy opozycji i samorządowcy w Senacie. Podpisano deklarację. "Historyczny moment"

W środę w Senacie liderzy największych partii opozycyjnych podpisali deklarację w sprawie wzmocnienia samorządów. Dokument przygotował Ruch Samorządowy - "Tak!" dla Polski.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki na początku dyskusji w izbie wyższej podkreślał wagę samorządu. Polityk porozumienie liderów partii opozycyjnych nazwał "historycznym". Po nim głos zabrał prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Liderzy opozycji podpisali wspólną deklarację ws. samorządu

- To dla nas wielki dzień, w którym podejmujemy bardzo duże zobowiązanie i zaczynamy współpracę w odbudowie demokracji, praworządności, w odbudowie Polski samorządowej i obywatelskiej. Ostatnie 30 lat, a zwłaszcza czas pandemii i pomocy uchodźcom, pokazały, że nasz piękny, duży kraj nie może funkcjonować bez samorządu, społeczeństwa obywatelskiego i wartości europejskich - powiedział samorządowiec i przewodniczący Ruchu Samorządowego - "Tak!" dla Polski. - Dziś podpisujemy porozumienie z czterema głównymi partiami politycznymi, ale jesteśmy otwarci, aby zawiązać taką współpracę ze wszystkimi, dla których ważna jest demokratyczna, silna Polska - dodał.

W deklaracji znajduje się sześć postulatów. M.in.: zwiększenie udziału samorządów w dochodach z PIT, powołanie Funduszu Rozwoju Polski Lokalnej, reform dotyczących subwencji oświatowej, a także zwiększenia autonomii nauczycieli w kształtowaniu programu.

- W ostatnich latach samorząd jest cały czas atakowany. Rządzący z PiS próbują likwidować wszystkie niezależne instytucje. To oznacza, że rządzący chcą szkoły, która jest polityczna, chcą centralizować szpitale. Zabierają nam prerogatywy i pieniądze. Ale nie nam, samorządom, tylko Polkom i Polakom. Istota samorządu polega na tym, że decyzje są podejmowane blisko obywateli - mówił w Senacie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Włodzimierz Czarzasty: Państwo PiS chce wciąć wszystko za pysk

- Państwo, które proponuje PiS, nie jest zarządzane centralnie. To państwo, które chce wziąć wszystko za pysk. Państwo, które uważa, że wszystko musi być ustalane w siedzibie jednej partii, bez względu na to, jakiej sfery życia to dotyczy. Samorząd jest gwarancją społeczeństwa obywatelskiego, instytucją, która pokazuje, jak można organizować demokratyczne państwo - mówił Włodzimierz Czarzasty.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy powiedział, że "przeraża go głupota rządzących". - Głupota, która mówi: damy wiele obowiązków samorządom, a nie damy na to środków. Nie da się tak rządzić. Jeśli to pójdzie w tym kierunku, rozwalony zostanie samorząd. To najgorsza rzecz - mówił.

Szymon Hołownia odwoływał się do pandemii COVID-19. - Ilu ludzi, fizycznie, w Polsce, uratowały sprawne samorządy, czego nie potrafił zrobić gamoniowaty rząd. Ile sprzętu kupiono, ilu ludzi ocalono, jak sprawnie to zrobiono - mówił. Wspomniał także o zaangażowaniu samorządów w kryzys migracyjny.

Donald Tusk: Samorząd to niejedyna sprawa, która nas łączy

Władysław Kosiniak-Kamysz apelował do samorządowców, by "nie dali się złamać". - Nie ulegajcie pokusie pójścia na skróty i całowania w pierścień posłów aparatu rządzącego, aby dostać jakąkolwiek dotację. Te pieniądze są przeznaczone dla wspólnot lokalnych - mówił.

Donald Tusk podkreślał, że spotkanie w Senacie "pokazuje, że wielonurtowy, wielokolorowy, wielopartyjny i wielośrodowiskowy obóz demokratycznej opozycji jest w sprawach fundamentalnych dla ludzi w Polsce i dla państwa polskiego o wiele bardziej zjednoczony niż obóz władzy". - Rzeczpospolita samorządna to jest niezwykle ważna, ale niejedyna sprawa, która łączy tutaj siedzących i tych, którzy z różnych technicznych względów nie uczestniczą w dzisiejszej uroczystości, a są całym sercem i umysłami z nami - mówił.

